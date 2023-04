As grandes datas da vida de Charles III

A coroação de Charles III consagra um homem cuja vida foi uma longa espera, cheia de crises e paixões. Ele se tornou príncipe herdeiro aos 3 anos, rei aos 73 após a morte de Elizabeth II e será coroado em 6 de maio aos 74 anos.

Estas são algumas das principais datas que marcaram a sua vida:

- 14 de novembro de 1948: Charles Philip Arthur George de Edimburgo, filho mais velho da princesa Elizabeth e segundo na sucessão ao trono britânico, nasce no Palácio de Buckingham.

- 6 de fevereiro de 1952: seu avô, George VI, morre e sua mãe torna-se a rainha Elizabeth II. Aos 3 anos, Charles torna-se herdeiro do trono.

- Abril de 1962: ingressa no internato de Gordonstoun, na Escócia.

- 1º de julho de 1969: É nomeado príncipe de Gales em uma cerimônia televisionada no Castelo de Caernarfon.

- 1970: forma-se na Universidade de Cambridge.

- 1971-1976: Após um breve caso com Camilla Shard, o príncipe ingressa na Marinha Real. Ela se casa com Andrew Parker Bowles em julho de 1973.

- 1977: Charles conhece lady Diana Spencer, então com 16 anos, enquanto namorava sua irmã mais velha, Sarah Spencer.

- 24 de fevereiro de 1981: é anunciado o noivado de Charles, 31, com Diana, 19.

- 29 de julho de 1981: o casal se casa em uma cerimônia realizada na Catedral de São Paulo em Londres, assistida por cerca de 750 milhões de telespectadores em todo o mundo. Diana torna-se princesa de Gales.

- 21 de junho de 1982: nasce o príncipe William.

- 15 de setembro de 1984: nasce o príncipe Harry.

- 9 de dezembro de 1992: Charle se separa oficialmente de Diana, o divórcio será pronunciado em 28 de agosto de 1996.

- 31 de agosto de 1997: Diana morre em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por papparazzi. Charles insiste que ela seja enterrada com honras reais.

- 9 de abril de 2005: casa-se com a mulher por quem se apaixonou há anos e com quem teve um caso extraconjugal escandaloso, Camilla Parker Bowles, na prefeitura de Windsor.

- 29 de abril de 2011: seu filho William se casa com Kate Middleton, agora conhecida como Catherine, princesa de Gales.

- 19 de maio de 2018: Meghan Markle, sem a presença do pai, caminha até o altar para se casar com seu filho Harry.

- 7 de março de 2020: Harry critica o pai em entrevista à televisão dos Estados Unidos, para onde se mudou com Meghan após deixar a monarquia no início de 2020. O príncipe acusa Charles de ter sido sufocado pela tradição.

- 9 de abril de 2021: perde o pai, o príncipe Philip, que morre com quase cem anos.

- 8 de setembro de 2022: sua mãe, a rainha Elizabeth II, morre cercada por sua família no castelo escocês de Balmoral. Seu herdeiro torna-se automaticamente rei sob o nome de Charles III.

- 10 de setembro de 2022: ele é oficialmente proclamado monarca em uma cerimônia tradicional, mas sóbria, no Palácio de St James, em Londres, abrindo um novo capítulo na monarquia britânica.

- 6 de dezembro de 2023: um jovem joga um ovo nele sem acertar, durante uma visita nos arredores de Londres. É o início de um movimento de protesto que verá mais ovos jogados na direção do monarca e manifestantes com faixas que dizem "Não é meu rei".

- 11 de janeiro de 2023: publicação do livro de memórias do príncipe Harry, intitulado "O Que Sobra" no Brasil, no qual critica a atitude de membros da família real, incluindo o rei, a quem acusa de brincar com o fato de que poderia não ser seu pai verdadeiro.

- 6 de maio de 2023: ele será coroado, junto com sua esposa Camilla, diante de cerca de 2.000 convidados na Abadia de Westminster, em Londres, durante uma cerimônia simplificada e modernizada.

