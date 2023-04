Swiatek e Sabalenka vão se enfrentar na final do WTA de Stuttgart

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek se classificou neste sábado para a final do torneio de Stuttgart, que abre a temporada de saibro feminino na Europa, após o abandono da tunisiana Ons Jabeur (4ª do mundo) logo no início devido a problemas na panturrilha esquerda.

Swiatek enfrentará, na final de domingo, a número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que atropelou a russa Anastasia Potapova um pouco mais cedo, por 6-1 e 6-2.

Será, portanto, a reedição da final do ano passado, vencida por Swiatek.

"Ela ganhou muita confiança nesta temporada, é sua terceira final aqui. Não será fácil, espero que seja uma boa partida para os espectadores", comentou Swiatek após se classificar.

Jabeur, com problemas físicos quase desde o início da partida, foi obrigada a deixar a quadra aos prantos quando perdia por 3 a 0 no primeiro set.

"Eu disse a ela que talvez a gente se enfrentasse na final de Roland Garros", contou a polonesa, que minutos antes havia se aproximado, preocupada com a adversária tunisiana.

