Republicanos censuram parlamentar trans nos EUA

Uma legisladora democrata transgênero dos Estados Unidos foi censurada pela maioria republicana na Câmara do estado de Montana por se opor a um projeto de lei que proibia tratamentos de readequação de gênero para menores.

"Se votarem a favor desta lei e emendas, espero que da próxima vez que inclinarem a cabeça para rezar, vejam sangue em suas mãos", declarou na sessão Zooey Zephyr, primeira pessoa trans a chegar ao Parlamento de Montana.

Os republicanos, que controlam o Legislativo desse estado conservador, questionaram as palavras de Zephyr e a censuraram em um comunicado na noite de quinta-feira (20), no qual a identificaram com o gênero masculino.

"Nosso grupo pede a censura imediata do deputado transgênero Zooey Zephyr após seus comentários ameaçadores e profundamente preocupantes na Câmara dos Representantes", escreveram 21 republicanos.

Na quinta, o presidente da Câmara, o republicano Matt Regier, se recusou a permitir que Zephyr participasse dos debates e afirmou que ela só poderá retomar seu direito de palavra depois de se desculpar.

"O Partido Republicano de Montana se recusa a me deixar falar pelo restante da sessão legislativa", denunciou Zephyr em nota.

"Fui eleita para representar meus 11.000 constituintes. Nenhuma tática de censura me impedirá de defender minha comunidade, meu distrito e o povo de Montana."

É o mais recente episódio do debate sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+ nos Estados Unidos, uma questão que divide o país.

A lei, que foi aprovada na quinta-feira, proíbe menores de idade transgêneros de receber hormônios, bloqueadores de puberdade e procedimentos cirúrgicos destinados a tratar o desconforto clínico causado quando a identidade de gênero de uma pessoa não coincide com seu sexo biológico.

Desde janeiro, foram aprovadas 29 novas leis que restringem os direitos de pessoas trans em 14 estados americanos, segundo uma análise de dados da União Americana de Liberdades Civis publicada esta semana pelo Washington Post.

