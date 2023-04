Real Sociedad vence Rayo (2-1) e fica mais perto da Champions após derrota do Betis

A Real Sociedad (4ª) deu um importante passo para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões ao vencer em casa o Rayo Vallecano (9º) por 2 a 1, neste sábado pela 30ª rodada da LaLiga, aproveitando a derrota do Betis (5º).

O revés da equipe sevilhana contra o Osasuna (8º) por 3 a 2 também este sábado permite à Real Sociedad abrir seis pontos em relação ao seu perseguidor mais próximo.

Em San Sebastián, Isi Palazón havia aberto o placar para a equipe madrilenha já no segundo tempo (59'), mas a Real Sociedad reagiu com gols do norueguês Alexander Sørloth (59') e do francês Florian Lejeune contra (82').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, em Pamplona, dois gols do croata Ante Budimir em cinco minutos (6' e 11') abriram caminho para a vitória do Osasuna, que disputará a final da Copa do Rei contra o Real Madrid.

O Betis chegou perto por Juan Miranda (16'), mas Jon Moncayola devolveu os dois gols de diferença para os locais (41'). Guido Rodríguez fez 3 a 2 e fechou o placar (70').

"Faltam 24 pontos, vamos continuar tentando. Ainda temos esperança de chegar à Liga dos Campeões", disse o técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini.

Em outro jogo, o Athletic Bilbao (7º) venceu por 2 a 1 o Almería (17º), que está próximo do rebaixamento.

Também na luta para fugir da queda, o Real Valladolid (14º) conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 em casa contra o Girona (10º).

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Cádiz 0 - 0

- Sábado:

Osasuna - Betis 3 - 2

Almería - Athletic Bilbao 1 - 2

Valladolid - Girona 1 - 0

Real Sociedad - Rayo Vallecano 2 - 1

Real Madrid - Celta Vigo

- Domingo:

(09h00) Elche - Valencia

(11h15) Barcelona - Atlético de Madrid

(13h30) Mallorca - Getafe

(16h00) Sevilla - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 29 23 4 2 53 9 44

2. Real Madrid 62 29 19 5 5 61 24 37

3. Atlético de Madrid 60 29 18 6 5 47 21 26

4. Real Sociedad 54 30 16 6 8 39 29 10

5. Betis 48 30 14 6 10 39 33 6

6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10

7. Athletic Bilbao 46 30 13 7 10 42 30 12

8. Osasuna 41 30 11 8 11 28 32 -4

9. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 36 36 0

10. Girona 38 30 10 8 12 44 43 1

11. Mallorca 37 29 10 7 12 26 30 -4

12. Celta Vigo 36 29 9 9 11 36 40 -4

13. Sevilla 35 29 9 8 12 35 44 -9

14. Valladolid 35 30 10 5 15 26 48 -22

15. Cádiz 32 30 7 11 12 23 42 -19

16. Getafe 31 29 7 10 12 27 36 -9

17. Almería 30 30 8 6 16 36 52 -16

18. Espanyol 28 30 6 10 14 35 49 -14

19. Valencia 27 29 7 6 16 30 36 -6

20. Elche 13 29 2 7 20 20 59 -39

./bds/rbs/pm/iga/aam

Tags