Real Madrid vence Celta (2-0) e fica a oito pontos do líder Barcelona

Já com o Manchester City no horizonte, o Real Madrid (2º) venceu o Celta de Vigo (12º) por 2 a 0 neste sábado, pela 30ª rodada da LaLiga, e ficou a oito pontos do Barcelona (1º), que neste domingo visita o Atlético de Madrid (3º).

Marco Asensio, no fim do primeiro tempo (42') e Militão, no início do segundo (48'), garantiram a vitória do Real Madrid diante de um Celta que se mostrou inofensivo.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou a focar no campeonato espanhol depois de ter garantido a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, ao vencer o Chelsea em Londres por 2 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A três jogos de conseguir revalidar o título na maior competição continental de clubes, que seria o 15º de sua história, o Real Madrid parece deixar em segundo plano a LaLiga, que já está quase ganha pelo Barça.

Com a perspetiva do espetacular duelo contra o Manchester City nas semifinais (9 e 17 de maio), Ancelotti voltou a poupar Luka Modric e Toni Kroos, os 'motores' da equipe, embora não tenha hesitado em confiar mais uma vez em Karim Benzema no comando do ataque.

Em um Santiago Bernabeu pouco animado, o duelo contra o Celta, time que vaga sem ambições no meio da tabela, foi bastante monótono e sem grandes chances de gol até à triangulação que levou ao primeiro, já quase no intervalo.

Dani Ceballos tocou para Vinicius Junior, que nem precisou acelerar. Ele conduziu a bola tranquilamente e colocou no meio da área, onde Asensio apareceu para marcar (42').

Na volta do vestiário, Militão deu um salto espetacular para acertar de cabeça após uma cobrança de escanteio (48').

Apesar da longa distância que separa o time merengue do Barcelona, o discurso é o de que nada está perdido ainda. "Vamos lutar até o último jogo, enquanto for matematicamente possível", disse o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, ao DAZN.

"Temos que tentar vencer os próximos três jogos e, quando jogarmos a final da Copa do Rei, ver a quantos pontos estamos e se há uma chance. Nosso trabalho é continuar vencendo, e não apenas de diminuir a distância, mas de lutar para ter mais confiança antes da Liga dos Campeões", acrescentou o goleiro belga.

Mais cedo a Real Sociedad (4ª) deu um importante passo para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões ao vencer em casa o Rayo Vallecano (9º) por 2 a 1, aproveitando a derrota do Betis (5º).

O revés da equipe sevilhana contra o Osasuna (8º) por 3 a 2 também neste sábado permite à Real Sociedad abrir seis pontos em relação ao seu perseguidor mais próximo.

Em San Sebastián, Isi Palazón havia aberto o placar para a equipe madrilenha já no segundo tempo (57'), mas a Real Sociedad reagiu com gols do norueguês Alexander Sørloth (59') e do francês Florian Lejeune contra (82').

Mais cedo, em Pamplona, dois gols do croata Ante Budimir em cinco minutos (6' e 11') abriram caminho para a vitória do Osasuna, que disputará a final da Copa do Rei contra o Real Madrid.

O Betis chegou perto por Juan Miranda (16'), mas Jon Moncayola devolveu os dois gols de diferença para os locais (41'). Guido Rodríguez fez 3 a 2 e fechou o placar (70').

"Faltam 24 pontos, vamos continuar tentando. Ainda temos esperança de chegar à Liga dos Campeões", disse o técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini.

Em outro jogo, o Athletic Bilbao (7º) venceu por 2 a 1 o Almería (17º), que está próximo do rebaixamento.

Também na luta para fugir da queda, o Real Valladolid (14º) conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 em casa contra o Girona (10º).

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Cádiz 0 - 0

- Sábado:

Osasuna - Betis 3 - 2

Almería - Athletic Bilbao 1 - 2

Valladolid - Girona 1 - 0

Real Sociedad - Rayo Vallecano 2 - 1

Real Madrid - Celta Vigo 2 - 0

- Domingo:

(09h00) Elche - Valencia

(11h15) Barcelona - Atlético de Madrid

(13h30) Mallorca - Getafe

(16h00) Sevilla - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 29 23 4 2 53 9 44

2. Real Madrid 65 30 20 5 5 63 24 39

3. Atlético de Madrid 60 29 18 6 5 47 21 26

4. Real Sociedad 54 30 16 6 8 39 29 10

5. Betis 48 30 14 6 10 39 33 6

6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10

7. Athletic Bilbao 46 30 13 7 10 42 30 12

8. Osasuna 41 30 11 8 11 28 32 -4

9. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 36 36 0

10. Girona 38 30 10 8 12 44 43 1

11. Mallorca 37 29 10 7 12 26 30 -4

12. Celta Vigo 36 30 9 9 12 36 42 -6

13. Sevilla 35 29 9 8 12 35 44 -9

14. Valladolid 35 30 10 5 15 26 48 -22

15. Cádiz 32 30 7 11 12 23 42 -19

16. Getafe 31 29 7 10 12 27 36 -9

17. Almería 30 30 8 6 16 36 52 -16

18. Espanyol 28 30 6 10 14 35 49 -14

19. Valencia 27 29 7 6 16 30 36 -6

20. Elche 13 29 2 7 20 20 59 -39

./bds/rbs/pm/iga/aam

Tags