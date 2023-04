Paramilitares do Sudão afirmam que 'coordenaram' com EUA para evacuar embaixada

O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão anunciou neste domingo (noite de sábado, 22, no Brasil) que está ajudando as tropas americanas a evacuar a embaixada de Washington na capital Cartum, envolta em violência.

"O comando das Forças de Apoio Rápido coordenou com a missão das forças americanas, consistindo em seis aviões, para evacuar diplomatas e suas famílias na manhã de domingo", afirmou no Twitter o grupo, que na última semana esteve em um conflito mortal com o exército sudanês.

As FAR também asseguraram "sua plena cooperação com todas as missões diplomáticas para fornecer todos os meios de proteção necessários" para remover seu pessoal.

A primeira grande operação de remoção de civis desde o início dos combates no Sudão foi anunciada neste sábado pela Arábia Saudita, que repatriou 91 nacionais e 66 pessoas de outros países.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão deslocaram tropas para países vizinhos, e a União Europeia contempla fazer o mesmo para evacuar seus diplomatas e nacionais no Sudão.

A violência eclodiu em 15 de abril entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, governante de fato do Sudão desde o golpe de 2021, e seu rival, o general Mohamed Hamdan Dagalo, líder das FAR.

