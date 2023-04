Milhares protestam pela biodiversidade em frente ao Parlamento britânico

Milhares de pessoas protestaram neste sábado (22) em frente ao Parlamento britânico no âmbito de um protesto de quatro dias para "destacar as falhas ambientais" do governo.

A iniciativa, do grupo ambientalista Extinction Rebellion (XR), começou na sexta-feira, quando a organização prometeu uma nova estratégia menos disruptiva e mais inclusiva do que os bloqueios maciços que se tornaram sua marca registrada.

De acordo com o XR, milhares de pessoas se manifestaram do lado de fora de vários departamentos do governo na sexta-feira "para destacar as falhas ambientais e sociais de todos eles".

O protesto deste sábado, centrado na natureza e na biodiversidade, começou na Abadia de Westminster, com os participantes - muitos deles crianças - fantasiados ou com máscaras de animais.

"Isso é uma emergência. Todos precisam unir forças para que as gerações futuras possam desfrutar de nosso belo planeta", disse Jenny O'Hara Jakeway, 47 anos, que fez uma viagem de seis horas, a partir do País de Gales, com seus dois filhos devido ao protesto.

"Eu deveria protestar mais, mas minha vida é trabalho e família. Ser passivo não é mais uma opção, dada a urgência da situação", disse à AFP.

Entre os cartazes que muitos carregavam, alguns diziam slogans como "Defendemos o clima, mas a polícia nos prende".

A marcha terminou na praça do Parlamento, onde os manifestantes caíram no chão fingindo-se de mortos: um "espetáculo simbólico" em que os participantes "jazem em silêncio, em memória e chorando pelo declínio doloroso de 70% das populações de animais selvagens desde o primeiro Dia da Terra, em 1970", de acordo com a organização.

