Lesionado, Djokovic não vai participar do Masters 1000 de Madri

A um mês de Roland Garros, o número 1 do mundo Novak Djokovic não vai disputar o Masters 1000 de Madri, confirmaram os organizadores do torneio à AFP neste sábado, dois dias após o anúncio da ausência de Rafael Nadal.

O sérvio, que busca o 23º título de Grand Slam este ano, o que seria um recorde absoluto masculino, sente dores no cotovelo direito e "não pode competir" no torneio de Madri, declararam os organizadores no Instagram.

"Te desejamos uma rápida recuperação, esperamos vê-lo nas quadras o mais rápido possível, Nole!", acrescentaram os organizadores numa mensagem nas redes sociais.

Na sexta-feira, Djokovic foi eliminado nas quartas de final do ATP 250 Banja Luka, perdendo por 6-4 e 7-6 (8/6) para o compatriota e 70º do ranking mundial, Dusan Lajovic, levantando novas preocupações sobre sua sequência na temporada.

"Ele jogou bem, foi sólido. Fiquei abaixo do nível que espero chegar. (...) É só esporte. Eu tentava mas não conseguia. Não me senti muito bem fisicamente na quadra. Minhas pernas estavam lentas", comentou o número 1 do mundo, de 35 anos, após a derrota.

O revés ocorre poucos dias depois de mais uma eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, contra o italiano Lorenzo Musetti (21º do mundo) por 4-6, 7-5 e 6-4.

"Tendo em vista Roland Garros, não é segredo que é o torneio em que quero jogar o meu melhor tênis e trabalhar para isso. Lá, as condições são completamente diferentes em relação a Monte Carlo e Banja Luka. Veremos. Ainda faltam algumas semanas para jogar e para treinar", disse ele na sexta-feira.

O desfalque de Djokovic para o torneio de Madri acontece dois dias depois do vídeo publicado nas redes sociais pelo seu grande rival Rafael Nadal, onde o espanhol explica que também não poderá participar do Masters 1000 da capital espanhola este ano, por não ter se recuperado de sua lesão no quadril na Austrália, sofrida em janeiro.

