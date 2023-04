Lens vence Monaco (3-0) e assume vice-liderança provisória do Francês

O Lens recuperou provisoriamente a vice-liderança da Ligue 1, que estava com o Olympique de Marselha, ao vencer neste sábado o Monaco, por 3 a 0, na cidade do norte da França, pela 32ª rodada do campeonato francês.

Os dois primeiros gols foram marcados logo no início com uma dobradinha do atacante belga Loïs Openda (9' e 16') e Adrien Thomasson aumentou no segundo tempo (56'). O Lens está agora a nove pontos do líder Paris Saint-Germain, mas tem dois pontos a mais que o Marselha, que visita o Lyon (7º) neste domingo.

A equipe do Principado ocupa a quarta posição, a cinco pontos do Lens. Na França apenas os dois primeiros colocados conseguem uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Lille, por sua vez, se mantém na quinta posição, que dá acesso à Conference League. Mas o empate diante do Auxerre (1-1) o impediu de se aproximar do Monaco e, em vez disso, poderá ser alcançado pelo Rennes, que visita o Montpellier neste domingo.

O Lille abriu o placar por meio do atacante canadense Jonathan David, que não desperdiçou o pênalti marcado após um toque de mão do senegalês M'Baye Niang, e confirmado pela árbitra Stéphanie Frappart após intervenção do VAR (36').

Mas o 21º gol de David, que gora tem um a menos que Kylian Mbappé no topo da artilharia, não foi suficiente para os donos da casa somarem os três pontos diante de uma equipe que luta para não ser rebaixada.

Niang se redimiu convertendo um pênalti aos 62 minutos para dar fôlego ao seu time, que é 14º, com quatro pontos a mais que o Strasbourg, primeiro time na zona de rebaixamento, e que visita o Reims (8º) neste domingo.

-- Jogos da 32ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - PSG 1 - 2

- Sábado:

Auxerre - Lille 1 - 1

Lens - Monaco 3 - 0

- Domingo:

(08h00) Reims - Strasbourg

(10h00) Ajaccio - Brest

Nantes - Troyes

Nice - Clermont-Ferrand FC

Lorient - Toulouse

(12h05) Montpellier - Rennes

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Lens 66 32 19 9 4 54 25 29

3. Olympique de Marselha 64 31 19 7 5 57 30 27

4. Monaco 61 32 18 7 7 66 46 20

5. Lille 56 32 16 8 8 57 40 17

6. Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18

7. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

8. Reims 47 31 11 14 6 40 32 8

9. Nice 45 31 11 12 8 38 29 9

10. Lorient 45 31 12 9 10 43 43 0

11. Clermont-Ferrand FC 43 31 12 7 12 33 42 -9

12. Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7

13. Montpellier 37 31 11 4 16 47 52 -5

14. Auxerre 33 32 8 9 15 30 53 -23

15. Nantes 31 31 6 13 12 33 44 -11

16. Brest 31 31 7 10 14 35 48 -13

17. Strasbourg 29 31 6 11 14 41 53 -12

18. Troyes 21 31 4 9 18 39 67 -28

19. Ajaccio 21 31 6 3 22 22 58 -36

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

