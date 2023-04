Lazio perde em casa para o Torino (1-0) e deixa Napoli ainda mais perto do título

A Lazio, que vinha de quatro vitórias consecutivas na Serie A, foi surpreendida em casa e perdeu para o Torino por 1 a 0, neste sábado, em jogo da 31ª rodada do campeonato italiano.

Este revés inesperado contra o décimo colocado coloca em risco a vice-liderança do time da capital. A Lazio pode perder a posição para a Juventus neste fim de semana se a 'Vecchia Signora' vencer o líder Napoli no domingo, no jogo mais esperado da rodada.

Porque a 'Juve' recuperou provisoriamente os 15 pontos com que havia sido penalizada e avançou para o terceiro lugar, dois pontos atrás da Lazio e três à frente da Roma, que enfrenta a Atalanta na segunda-feira no jogo que encerra a rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última derrota da Lazio datava de 12 de fevereiro, também em casa, diante da Atalanta (2-0, pela 22ª rodada). Desde então, os jogadores comandados pelo técnico Maurizio Sarri emendaram oito jogos sem perder na Serie A.

Mas desta vez a melhor defesa do campeonato italiano (21 gols sofridos, agora empatada com a do Napoli), foi superada por um chute da entrada da área do meia sérvio Ivan Ilic, que contou com a 'colaboração' do goleiro Ivan Provedel (43').

Foi uma vitória merecida para a equipe do técnico croata Ivan Juric. O artilheiro do time da casa Ciro Immobile, que havia se machucado sem gravidade no último domingo em um acidente de trânsito, entrou no segundo tempo.

Na próxima rodada, a Lazio visitará a Inter de Milão (6ª).

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 1

- Sábado:

Salernitana - Sassuolo 3 - 0

Lazio - Torino 0 - 1

Sampdoria - Spezia

- Domingo:

(07h30) Empoli - Inter

(10h00) Monza - Fiorentina

Udinese - Cremonese

(13h00) Milan - Lecce

(15h45) Juventus - Napoli

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 75 30 24 3 3 66 21 45

2. Lazio 61 31 18 7 6 49 21 28

3. Juventus 59 30 18 5 7 47 25 22

4. Roma 56 30 17 5 8 42 26 16

5. Milan 53 30 15 8 7 49 37 12

6. Inter 51 30 16 3 11 48 34 14

7. Atalanta 49 30 14 7 9 48 35 13

8. Bologna 44 31 12 8 11 40 39 1

9. Fiorentina 42 30 11 9 10 35 33 2

10. Torino 42 31 11 9 11 32 36 -4

11. Sassuolo 40 31 11 7 13 38 46 -8

12. Udinese 39 30 9 12 9 39 39 0

13. Monza 38 30 10 8 12 35 41 -6

14. Salernitana 33 31 7 12 12 37 50 -13

15. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

16. Lecce 28 30 6 10 14 26 36 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 26 31 6 8 17 26 44 -18

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 16 30 3 7 20 19 51 -32

./bds/pm/aam

Tags