Jogo do campeonato holandês é suspenso após auxiliar ser atingido por copo de cerveja

Um jogo da 30ª rodada do campeonato holandês, entre Groningen e NEC Nijmegen, neste sábado, foi suspenso definitivamente depois de um árbitro assistente ter sido atingido por um copo atirado das arquibancadas, noticiou a agência ANP.

O árbitro principal acatou as novas regras da federação holandesa, recentemente reforçadas após um incidente na semifinal da Copa da Holanda entre Feyenoord e Ajax no mês passado. Naquela ocasião Davy Klaassen, jogador do Ajax, foi atingido na cabeça por um isqueiro lançado por um torcedor.

A partir de então, no futebol holandês, uma partida será interrompida imediatamente se um espectador atingir um jogador ou árbitro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste sábado, o jogo foi interrompido aos 20 minutos quando ainda estava 0 a 0 e o bandeirinha foi atingido por um copo de cerveja. Momentos após os acontecimentos, a segurança do estádio prendeu o homem que provocou o incidente.

bnl/jld/iga/pm/aam