Índia e países do Caribe criam cúpula empresarial anual

A Índia e os 15 países da Comunidade do Caribe (Caricom) realizarão uma cúpula empresarial anual, anunciou neste sábado (22) o ministro das Relações Exteriores indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Georgetown, capital da Guiana, onde fica a sede da organização regional.

Esta cúpula, cuja data ainda não foi divulgada, será realizada alternadamente na Índia e em um país do Caribe, disse Jaishankar após uma reunião de funcionários da Caricom.

O ministro está em uma visita de quatro dias à Guiana, um país do nordeste da América do Sul onde quase 40% da população é de origem indiana.

O presidente da Confederação Industrial da Índia (CII), Jai Shroff, pediu uma maior cooperação entre seu país e o Caribe e a América Latina: "A Índia, a América Latina e o Caribe compartilham aspirações e desafios comuns", ressaltou.

Shroff apontou que a Guiana está atraindo um crescente interesse internacional. "A recente descoberta de petróleo e gás na Guiana abriu enormes oportunidades para a cooperação e o desenvolvimento", afirmou.

Além disso, existem outras oportunidades na agricultura e na produção de alimentos, observou Shroff, depois de assegurar que a indústria indiana está se esforçando para fortalecer sua presença no mercado latino-americano.

A Guiana, que tem as maiores reservas de petróleo per capita do mundo após a descoberta de petróleo em alto mar, diz que quer diversificar sua economia com os lucros inesperados que virão.

O ministro das Finanças da Guiana, Ashni Singh, encorajou as empresas indianas a se estabelecerem e investirem na Guiana e destacou que "qualquer produtor com sede na Guiana desfruta de um acesso privilegiado ao mercado da Caricom".

O chanceler indiano partirá da Guiana na segunda-feira e seguirá para Panamá, Colômbia e República Dominicana.

