City vence Sheffield United (3-0) com hat-trick de Mahrez e vai à final da Copa da Inglaterra

Um hat-trick de Riyad Mahrez deu ao Manchester City a classificação para a final da Copa da Inglaterra (FA Cup) na vitória tranquila de 3 a 0 sobre o Sheffield United, clube da segunda divisão, neste sábado, em Wembley.

O atacante argelino abriu o placar convertendo um pênalti aos 40 minutos e aumentou no segundo tempo (61' e 66').

A outra semifinal do torneio será disputada neste domingo entre Manchester United e Brighton, também em Wembley.

"É um grande prazer marcar um hat-trick. O importante é que nas últimas três temporadas chegamos às semifinais e perdemos, então hoje queríamos garantir a final e acho que fizemos um bom jogo", disse Mahrez.

Pep Guardiola e seus comandados conseguiram com sucesso passar por seu último teste antes da 'final' da Premier League que jogarão em seu estádio contra o Arsenal na quarta-feira.

Em busca de uma tríplice coroa espetacular - Champions, Premier League e FA Cup -, conquistada na Inglaterra apenas pelo Manchester United em 1999, o atual campeão jogou pensando no duelo contra os 'Gunners'.

O goleiro brasileiro Ederson permaneceu no banco de reservas, como de costume na FA Cup, mas o mesmo ocorreu com John Stones, Ruben Dias, Rodri e Kevin de Bruyne, integrantes da atual espinha dorsal do City.

Isso não mudou os planos do Sheffield United, que se fechou em sua área e entregou a posse de bola ao gigante de Manchester, à espera de um contra-ataque milagroso que pudesse se transformar em gol.

Segundo colocado na Championship com sete pontos de vantagem e um jogo a menos que seu primeiro perseguidor, o Luton (3º), o tradicional Sheffield United está com a promoção praticamente garantida, dois anos depois de ter sido rebaixado.

Seus torcedores, orgulhosos de voltar a Wembley, esperavam acabar com 87 anos de espera após a última final disputada pelo time, em 1936, mas o sonho não se realizou.

O City jogará apenas sua segunda final de Copa desde que Guardiola assumiu o comando do time em 2016. Durante sua gestão, o time conquistou o título em 2019.

Contra uma equipe de categoria inferior, o City soube ter paciência até Daniel Jebbison cometer falta na área em Bernardo Silva após um escanteio mal afastado.

O pênalti foi cobrado por Mahrez no lugar de Erling Haaland, que perdeu um contra o Bayern de Munique na quarta-feira pela Liga dos Campeões (mas o City se classificou para as semifinais com o empate em 1 a 1 nesse jogo e a vitória na ida por 3 a 0).

Já na segunda etapa Mahrez deu um show partindo com a bola do meio-campo e entrando na área para fazer 2 a 0. E depois aproveitou um cruzamento de Jack Grealish para marcar seu terceiro gol.

O argelino se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick nesta fase da competição desde 1958.

No domingo, United e Brighton, um dos times do momento na Inglaterra, disputam a passagem para a final, que será disputada no dia 3 de junho.

