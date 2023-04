Bayern perde para Mainz (3-1) e deixa disputa pelo título da Bundesliga em aberto

Três dias depois da dura eliminação na Liga dos Campeões diante do Manchester City, o Bayern Munique voltou a sofrer, dessa vez na Bundesliga perdendo em casa para o Mainz (3-1), e o resultado coloca fogo na luta pelo título a cinco rodadas do fim do campeonato alemão.

O Bayern, vencedor das últimas dez edições do campeonato alemão, continua na liderança com 59 pontos em 29 jogos (de um total de 34), mas está ameaçado pelo Borussia Dortmund (57 pontos), que recebe neste sábado o Eintracht Frankfurt e pode assumir o primeiro lugar.

Apesar de Sadio Mané abrir o placar aos 29 minutos, marcando seu primeiro gol desde outubro, o Mainz (6º) balançou três vezes a rede do gigante bávaro no segundo tempo através do francês Ludovic Ajorque (65'), do luxemburguês Leandro Barreiro (73') e do espanhol Aaron Martín (79').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Bayern venceu apenas dois jogos em sete desde a demissão de Julian Nagelsmann e sua substituição por Thomas Tuchel no final de março.

Nos demais jogos do dia, duas equipes do meio da tabela, Wolfsburg (8º) e Werder Bremen (12º) conseguiram vencer fora de casa. Os 'Wölfe' atropelaram o Bochum (15º) com uma goleada de 5 a 1 e ainda sonham em poder disputar alguma competição europeia na próxima temporada.

O Bremen, por sua vez, encerrou uma série de resultados negativos com a vitória por 4 a 2 em Berlim contra o último colocado Hertha, depois de abrir 4 a 0 aos 63 minutos com os três primeiros gols marcados pelo atacante Marvin Ducksch.

O clube da capital está a 3 pontos da posição de repescagem (que leva à disputa de um play-off valendo a permanência contra o terceiro colocado da segunda divisão), ocupada atualmente pelo Stuttgart (16º), e está a 5 pontos da posição de salvação, ocupada pelo Bochum.

--- Jogos da 29ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Stuttgart 1 - 1

- Sábado:

Bochum - Wolfsburg 1 - 5

Hoffenheim - Colônia 1 - 3

Mainz - Bayern de Munique 3 - 1

Hertha Berlim - Werder Bremen 2 - 4

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Schalke 04

(12h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig

(14h30) B. Moenchengladbach - 1. FC Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 59 29 17 8 4 79 33 46

2. Borussia Dortmund 57 28 18 3 7 62 39 23

3. 1. FC Union Berlin 52 28 15 7 6 43 31 12

4. RB Leipzig 51 28 15 6 7 53 35 18

5. Freiburg 50 28 14 8 6 41 37 4

6. Mainz 45 29 12 9 8 49 40 9

7. Bayer Leverkusen 44 28 13 5 10 51 41 10

8. Wolfsburg 43 29 11 10 8 51 37 14

9. Eintracht Frankfurt 42 28 11 9 8 49 41 8

10. B. Moenchengladbach 36 28 9 9 10 43 45 -2

11. Colônia 35 29 8 11 10 40 47 -7

12. Werder Bremen 35 29 10 5 14 47 56 -9

13. Augsburg 30 29 8 6 15 38 54 -16

14. Hoffenheim 29 29 8 5 16 39 50 -11

15. Bochum 27 29 8 3 18 32 66 -34

16. Stuttgart 25 29 5 10 14 36 51 -15

17. Schalke 04 24 28 5 9 14 26 52 -26

18. Hertha Berlim 22 29 5 7 17 35 59 -24

bds/iga/psr/aam

Tags