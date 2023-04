Roland Garros-2023 terá homenagem a Yannick Noah e sessão noturna mais cedo

Homenagem a Yannick Noah pelos 40 anos de seu título, mudanças de horários nas sessões noturnas, presença de público nos treinos das estrelas: a diretora de Roland Garros, Amélie Mauresmo, apresentou nesta sexta-feira as novidades da edição de 2023 do tradicionalíssimo torneio francês do Grand Slam.

No dia 5 de junho de 1983, Yannick Noah conquistou Roland Garros. Quarenta anos depois, nenhum francês o sucedeu na lista de campeões, mas o torneio vai comemorar esse triunfo com vários eventos, incluindo a colocação de uma imagem do tenista, que hoje tem 63 anos, no local.

Além disso, as partidas das sessões noturnas serão antecipadas em meia hora para que não terminem atrasadas para o público e para os próprios jogadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vamos ganhar meia hora", anunciou Mauresmo, que pretende dar um ar mais festivo às prévias desses jogos noturnos, com um espectáculo para aquecer o público.

A programação das sessões noturnas do ano passado, a primeira edição com público à noite após um ano com os portões fechados devido à covid-19, havia gerado problemas pelo fato de apenas um jogo feminino ter sido incluído nas dez sessões noturnas.

Serão onze sessões a partir deste ano, desde que foi acrescentado a do primeiro domingo, dia 28 de maio.

Mauresmo avaliou que "seria um erro" estabelecer uma cota para as partidas femininas nas sessões noturnas. "São os quadros que vão nos guiar", especificou.

Por contrato, a Federação Francesa de Tênis (FFT), organizadora do torneio, deverá agendar o jogo do dia em sessão noturna para a emissora exclusiva dessas partidas, a Prime Video.

ig/rbo/iga/aam

Tags