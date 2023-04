PSG vence lanterna Angers (2-0) com dois de Mbappé e fica ainda mais perto do título

O Paris Saint-Germain venceu o lanterna Angers por 2 a 1 nesta sexta-feira, com o craque argentino Lionel Messi dando assistências perfeitas nos dois gols marcados pelo atacante Kylian Mbappé.

Com a vitória, o atual campeão abre 11 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º) e 12 sobre o Lens (3º), que neste fim de semana enfrentam Lyon (7º) e Monaco (4º), dois adversários de alto nível.

Só uma derrocada de enormes proporções tiraria o título da Ligue 1 da equipe comandada pelo técnico Christophe Galtier no momento em que restam seis rodadas para o fim.

Messi e Mbappé mostraram seu entrosamento logo no início para encaminhar a vitória (aos 9 e 26 minutos).

No primeiro gol, o tricampeão mundial tocou com categoria por cima da zaga para a entrada de Juan Bernat pela esquerda. Após receber o passe do espanhol Mbappé empurrou para o fundo da rede.

No segundo o astro argentino encontrou espaço entre defensores e tirou da cartola um lançamento milimétrico para Mbappé, que avançou sozinho com sua habitual velocidade e chutou na saída do goleiro. Na comemoração ele correu para agradecer ao camisa 10 da 'Albiceleste'.

O Angers, praticamente rebaixado, descontou pouco antes do final por meio de Sada Thioub (87').

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - PSG 1 - 2

- Sábado:

(12h00) Auxerre - Lille

(16h00) Lens - Monaco

- Domingo:

(08h00) Reims - Strasbourg

(10h00) Ajaccio - Brest

Nantes - Troyes

Nice - Clermont-Ferrand FC

Lorient - Toulouse

(12h05) Montpellier - Rennes

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 75 32 24 3 5 75 31 44

2. Olympique de Marselha 64 31 19 7 5 57 30 27

3. Lens 63 31 18 9 4 51 25 26

4. Monaco 61 31 18 7 6 66 43 23

5. Lille 55 31 16 7 8 56 39 17

6. Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18

7. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

8. Reims 47 31 11 14 6 40 32 8

9. Nice 45 31 11 12 8 38 29 9

10. Lorient 45 31 12 9 10 43 43 0

11. Clermont-Ferrand FC 43 31 12 7 12 33 42 -9

12. Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7

13. Montpellier 37 31 11 4 16 47 52 -5

14. Auxerre 32 31 8 8 15 29 52 -23

15. Nantes 31 31 6 13 12 33 44 -11

16. Brest 31 31 7 10 14 35 48 -13

17. Strasbourg 29 31 6 11 14 41 53 -12

18. Troyes 21 31 4 9 18 39 67 -28

19. Ajaccio 21 31 6 3 22 22 58 -36

20. Angers 14 32 3 5 24 25 68 -43

