Peru: ex-presidente Alejandro Toledo se entrega à Justiça dos EUA para ser extraditado

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) se entregou a agentes federais dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 21, para ser extraditado ao Peru. Toledo enfrenta acusações de ter recebido propina da empreiteira brasileira Odebrecht, no valor de US$ 20 milhões, como parte de um gigantesco escândalo de corrupção no qual quatro dos ex-presidentes do Peru foram indiciados.

A rendição de Toledo encerra uma batalha legal de anos contra sua extradição, iniciada em 2019, quando ele foi preso em sua casa em Menlo Park, Califórnia.

Os promotores federais disseram que as autoridades peruanas viajarão para o norte da Califórnia para pegar Toledo e levá-lo de volta ao Peru. Não se sabe quando isso acontecerá.

Toledo negou as acusações de corrupção.

