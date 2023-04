PRINCIPAIS NOTÍCIAS

LULA PORTUGAL: Em Portugal, Lula segue com seu retorno ao cenário internacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Aliados da Ucrânia preparam nova ajuda antes de possível contraofensiva contra a Rússia

SUDÃO CONFRONTOS: Combates persistem no Sudão, apesar dos pedidos de trégua

EUA PÍLULA ABORTO: Suprema Corte dos EUA se pronuncia sobre o acesso à pílula abortiva

=== LULA PORTUGAL ===

LISBOA:

Em Portugal, Lula segue com seu retorno ao cenário internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta sexta-feira (21) a Portugal, ex-potência colonial que o Brasil considera um interlocutor privilegiado, em uma viagem que o levará também à Espanha.

(Brasil diplomacia governo Espanha Portugal, 469 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

RAMSTEIN, Alemanha:

Aliados da Ucrânia preparam nova ajuda antes de possível contraofensiva contra a Rússia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, estava convencido nesta sexta-feira (21) de que a Ucrânia está pronta para lançar uma contraofensiva que lhe permitirá recuperar territórios ocupados pelas tropas invasoras russas.

(EUA conflito diplomacia OTAN Ucrânia Alemanha, Central, 583 palavras, já transmitida)

=== SUDÃO CONFRONTOS ===

CARTUM:

Combates persistem no Sudão, apesar dos pedidos de trégua

O exército e os paramilitares continuam lutando no Sudão, com explosões e confrontos nas ruas de Cartum nesta sexta-feira (21), apesar dos pedidos de trégua devido ao fim do Ramadã.

(golpe Sudão, 550 palavras, já transmitida)

=== EUA PÍLULA ABORTO ===

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA se pronuncia sobre o acesso à pílula abortiva

A Suprema Corte dos Estados Unidos deve se pronunciar nesta sexta-feira sobre o medicamento abortivo mifepristona, decisão esperada sobre as restrições impostas por um tribunal de instância inferior a essa pílula amplamente utilizada no país.

(EUA aborto justiça saúde mulheres, 400 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Brasil, prestes a se tornar o maior exportador mundial de milho

Em sua fazenda em Sinop, no estado do Mato Grosso, Ilson José Redivo finalizou o plantio de milho há algumas semanas, realizado logo após a colheita da soja na mesma terra.

(Brasil comércio economia agricultura exportações, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

Também na editoria de Economia

BUENOS AIRES:

Presidente Alberto Fernández desiste de concorrer à reeleição na Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta sexta-feira (21) que não se candidatará à reeleição nas eleições gerais de outubro, para as quais sua coalizão de centro-esquerda Frente de Todos ainda não definiu candidato.

(Argentina eleições governo, 541 palavras, já transmitida)

SAN JOSÉ:

Policiais protestam na Costa Rica após redução de descanso para operação contra o crime organizado

Várias manifestações de policiais fora de serviço aconteceram na quinta-feira (20) na Costa Rica em protesto contra a redução das horas de descanso imposta pelo governo para implementar uma operação especial contra o crime organizado.

(CostaRica polícia crime narcotráfico, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden diz a Petro que Colômbia é 'pedra angular' na América Latina

Joe Biden disse nesta quinta-feira(20) a Gustavo Petro que a Colômbia é "uma pedra angular" na América Latina, durante uma reunião na Casa Branca, com a crise política na Venezuela no centro das atenções.

(EUA Colômbia Venezuela clima migração diplomacia crime narcotráfico, 778 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Raab, vice-primeiro-ministro britânico, renuncia acusado de assédio moral

O vice-primeiro-ministro britânico, Dominic Raab, anunciou sua renúncia nesta sexta-feira (21), depois que um relatório independente determinou que ele cometeu assédio moral contra funcionários, um revés para o primeiro-ministro Rishi Sunak, de quem era um aliado próximo.

(governo política GB, 426 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SAVAR:

Trabalhadores aguardam justiça 10 anos após colapso de fábrica em Bangladesh

A trabalhadora de Bangladesh Sumi Akhter estava com medo de entrar na fábrica de roupas, que parecia estar à beira do colapso, mas a administração ameaçou reter seu salário se ela não o fizesse. Uma hora depois, ela lutava pela vida sob os escombros do Rana Plaza.

(trabalho Bangladesh moda têxtil acidente, Reportagem, 588 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

RIO DE JANEIRO:

Brasil, prestes a se tornar o maior exportador mundial de milho

Em sua fazenda em Sinop, no estado do Mato Grosso, Ilson José Redivo finalizou o plantio de milho há algumas semanas, realizado logo após a colheita da soja na mesma terra.

(Brasil comércio economia agricultura exportações, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

SANTIAGO:

Boric anuncia parceria público-privada para exploração de lítio no Chile

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quinta-feira (20) a criação de uma associação público-privada para a exploração de lítio, do qual o país é o segundo maior produtor do mundo.

(meioambiente minas Chile, 440 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN FRANCISCO:

Twitter remove selo de verificação azul de usuários que não pagam

O que papa Francisco, Donald Trump e Beyoncé têm em comum? Os três perderam o selo azul no Twitter, sinal de usuário verificado, quando a rede social começou a cumprir a ameaça de seu dono, Elon Musk, de retirá-lo de quem não pagasse por ele.

(EUA mídia empresas Twitter internet, 496 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Derretimento de geleiras bate recordes, alerta ONU

As geleiras do mundo derreteram a uma velocidade vertiginosa no ano passado, um fenômeno que parece impossível de parar, alertou a ONU nesta sexta-feira (21).

(clima meteorologia ONU geleiras, 636 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

TÓQUIO:

Japão tem primeira condenação por escândalo de corrupção de Tóquio-2020

O ex-presidente de uma empresa patrocinadora dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e outros dois empresários receberam penas de prisão em suspensão, a primeira sentença pelo escândalo de propina em torno do megaevento esportivo.

(justiça corrupção Japão esporte JPN crime 2020 Oly Tóquio-2020, 629 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags