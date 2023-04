ONU envia um grupo de especialistas em racismo aos EUA

Uma equipe de especialistas em racismo das Nações Unidas, criado após a morte em 2020 do afro-americano George Floyd durante uma intervenção policial, anunciou, nesta sexta-feira (21), que viajará aos EUA na próxima semana.

Esse grupo, denominado "Mecanismos de Especialistas para Promover a Justiça e a Igualdade Racial na Aplicação da Lei", indicou que visitará Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Mineápolis e Nova York, em uma visita de duas semanas.

A equipe, integrada por três pesquisadores independentes, falará com os responsáveis governamentais federais, estaduais e locais, com as autoridades policiais, organizações da sociedade civil e com pessoas e comunidades afetadas pelo racismo, indicou a estrutura em um comunicado.

Os especialistas também irão visitar centros de detenção durante essa viagem, que se realizará de 24 de abril a 5 de maio.

Os notáveis "farão recomendações sobre as medidas concretas necessárias para garantir o acesso à justiça, à responsabilização e à punição que deve ser aplicada pelo uso excessivo da força e outras violações dos direitos humanos cometidas pelos responsáveis pela manutenção da ordem contra africanos e pessoas de ascendência africana nos Estados Unidos", explica o comunicado.

Esse mecanismo foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 2021, um ano depois do assassinato de Floyd por um policial branco, para investigar as acusações de violência policial motivada por racismo em todo o mundo.

