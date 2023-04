Mais de 400 mortos e 3.500 feridos em combates no Sudão, segundo a OMS

Os combates que eclodiram há quase uma semana no Sudão já deixaram mais de 400 mortos e 3.500 feridos, anunciou nesta sexta-feira (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um total de "413 pessoas morreram e 3.551 ficaram feridas", disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, em entrevista coletiva em Genebra.

James Elder, porta-voz do UNICEF, observou que "pelo menos 9 crianças morreram nos combates e mais de 50 ficaram feridas".

"Infelizmente, sabemos que enquanto os combates continuarem, as crianças continuarão pagando o preço", acrescentou.

Ele também observou que os cuidados vitais prestados antes dos combates para cerca de 50.000 crianças gravemente desnutridas "foram interrompidos".

"As vidas dessas crianças estão ameaçadas", enfatizou.

Devido aos combates, muitas famílias ficaram presas, com pouco ou nenhum acesso a eletricidade, água, comida e remédios.

O Sudão tem uma das taxas de desnutrição infantil mais altas do mundo, com mais de 600.000 crianças sofrendo de desnutrição aguda grave antes dos recentes combates, de acordo com o UNICEF.

Esta sexta-feira continuaram os confrontos entre o exército regular e os paramilitares, apesar dos repetidos apelos a um cessar-fogo por ocasião da festa do fim do Ramadã.

