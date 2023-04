Líder Arsenal empata no fim com lanterna Southampton (3-3) e pode se complicar

A cinco dias do jogo crucial na luta pelo título, contra seu concorrente direto, o Manchester City (2º), o Arsenal (1º), conseguiu evitar o pior e pelo menos salvou um ponto no empate em casa (3-3) com o lanterna Southampton, nesta sexta-feira na abertura da 32ª rodada da Premier League.

A vantagem de cinco pontos dos 'Gunners' sobre os 'Citizens' é ilusória, já que o time do norte da Inglaterra disputou dois jogos a menos. As duas equipes vão se enfrentar na quarta-feira naquela que será praticamente uma 'final'.

No Etihad Stadium, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta, que vem jogando fora essa margem que conquistou durante grande parte do campeonato, enfrentará um City em grande fase, que conquistou nada menos que 25 dos últimos 27 pontos.

Nesta sexta-feira o argentino Carlos Alcaraz foi o protagonista nos dois primeiros gols do Southampton.

Primeiro ele aproveitou para marcar com frieza após uma falha grotesca do goleiro Aaron Ramsdale na saída de bola logo aos 30 segundos. E depois lançou o ex-jogador dos 'Gunners' Theo Walcott que ampliou (14').

Após este início catastrófico, o ucraniano Oleksandr Zinchenko convocou uma reunião de emergência, com todos os jogadores fazendo uma roda em busca de uma solução para tentar evitar a derrocada.

A conversa teve um efeito imediato e uma grande jogada coletiva terminou com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli (20') que chutou de primeira.

Já no segundo tempo, o zagueiro croata Duje Caleta-Car, sozinho na trave mais distante após uma cobrança de escanteio, pareceu decretar a vitória do último colocado (66').

Mas os Gunners salvaram um ponto graças a seus destaques Martin Odegaard (88') e Bukayo Saka (90').

Dois minutos depois, o belga Leandro Tossard soltou uma bomba de uma distância de 18 metros e a bola desviou no travessão no que poderia ter sido o gol da vitória para os líderes.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 75 32 23 6 3 77 34 43

2. Manchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Manchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

4. Newcastle 56 30 15 11 4 48 24 24

5. Tottenham 53 31 16 5 10 57 45 12

6. Aston Villa 50 31 15 5 11 44 40 4

7. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

8. Liverpool 47 30 13 8 9 56 36 20

9. Brentford 43 31 10 13 8 47 42 5

10. Fulham 42 30 12 6 12 42 41 1

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 36 31 9 9 13 31 40 -9

13. Wolverhampton 34 31 9 7 15 26 42 -16

14. AFC Bournemouth 33 31 9 6 16 31 59 -28

15. West Ham 31 30 8 7 15 29 41 -12

16. Leeds 29 31 7 8 16 40 60 -20

17. Everton 27 31 6 9 16 24 46 -22

18. Nottingham 27 31 6 9 16 24 56 -32

19. Leicester 25 31 7 4 20 41 55 -14

20. Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29

