Klopp garante que atacante Darwin Núñez é um projeto "de longo prazo"

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, deixou claro nesta sexta-feira que confia na evolução do uruguaio Darwin Núñez, a contratação mais importante para esta temporada, embora o atacante tenha sido relegado ao banco de reservas nas últimas semanas.

"Não ajuda passar por uma temporada de estreia que está sendo complicada para toda a equipe. Como pode um artilheiro brilhar no momento em que toda a equipe está em dificuldades?", enfatizou Klopp na coletiva de imprensa antes da visita do Nottingham Forest a Anfield neste sábado.

"Ele se machucou algumas vezes, foi suspenso em outras... Isso não é um problema, é um projeto de longo prazo", continuou o alemão.

Núñez chegou ao Liverpool nesta temporada vindo do Benfica numa transferência de 82 milhões de dólares. Ele já marcou 15 gols, mas perdeu destaque desde a chegada em janeiro do holandês Cody Gakpo e a recuperação do português Diogo Jota e do colombiano Luis Díaz.

"A situação não me incomoda, entendo que para Darwin sim... Ele não sorri para mim quando sabe que não vai começar [como titular] e diz: 'Obrigado, treinador'", brincou Klopp.

"Mas quando você tem cinco ou seis jogadores disponíveis no ataque é preciso tomar decisões e isso é bom", concluiu.

O Liverpool vive uma temporada muito abaixo de suas expectativas. Eliminado na Liga dos Campeões, o time é oitavo na Premier League, nove pontos atrás do quarto colocado, o último a se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

