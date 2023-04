França limitará o aumento do preço da eletricidade até 2025

A França vai prolongar até 2025 os subsídios adotados em outubro de 2021 para limitar o aumento do preço da eletricidade, em um contexto de preocupação com a perda de poder de compra, anunciou o governo nesta sexta-feira (21).

"Dou dois anos, daqui até ao início de 2025, para sairmos do escudo elétrico", uma vez que os preços continuam "muito altos", disse o ministro da Economia, Bruno Le Maire, à rede LCI.

A segunda economia da União Europeia (UE), através de subsídios, limitou o aumento do preço da eletricidade a 4% em 2022 e 15% em 2023.

Le Maire alertou, por outro lado, que encerrará este ano o programa para limitar o aumento dos preços do gás, já que estes "voltaram ao nível anterior à crise, de 50 euros por megawatt-hora".

A recuperação da atividade econômica após a pandemia do coronavírus provocou uma alta nos preços da energia na Europa no final de 2021, que disparou meses depois com o início da invasão russa à Ucrânia.

