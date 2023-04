Comunicado do Business Wire :EXEED

Em 18 de abril, a premium marca EXEED trouxe os produtos e as tecnologias novas no Salão, incluindo nova série de E03 e E0Y, o modelo de tecnologia híbrida de terceira geração Yao Guang C-DM, o primeiro modelo de alcance estendido VX REEV, a plataforma E0X, sistema de híbrido de superdesempenho C-DM, entrando oficialmente em uma nova era de desenvolvimento.

(Photo: Business Wire)

Para mercados internacionais, a EXEED realizou uma coletiva de imprensa à tarde para lançar oficialmente sua série elétrificada 100% de luxo. Os dois produtos 100% elétricos apresentados pela primeira vez são o sedã com código interno E03 e o SUV E0Y, que também chegarão ao Brasil futuramente.

A força da eletrificação da EXEED é inseparável da recém-desenvolvida plataforma elétrica E0X. Com mais de 700 km de autonomia, o carregamento de 150 km em 5 minutos, consumo por 100 quilômetros de 12kwh e segurança global cinco estrelas, etc., os clientes podem dirigir com a máxima tranquilidade; com Gigabit Ethernet, desacoplamento de software e hardware, capacidade de controle de pilha completa, etc., suporta totalmente a direção inteligente e o cockpit inteligente definitivo 6.0. Tudo vai ser equipado nos dois primeiros modelos E03 e E0Y.

Como o primeiro sedã totalmente elétrico, a aparência é inspirada em borboletas, e os faróis penetrantes horizontais combinadas com luzes inteligentes ISD interagem para formar um conceito de borboleta: quase 5m de comprimento, 2m de largura, 3m de distância entre eixos, e a cintura aerodinâmica, todos adicionam uma sensação de movimento; Ao mesmo tempo, seu formato deslizante torna o coeficiente de arrasto do veículo tão baixo quanto 0,21, reduzindo assim o ruído dentro do carro. Em termos de conforto, sua taxa de utilização de espaço é líder em sua classe, e também é o único carro em sua classe equipado com suspensão a ar e sistema de controle de amortecimento contínuo CDC como padrão. O carro será lançado na China este ano.

Ao mesmo tempo, o primeiro SUV elétrico E0Y também foi apresentado neste Salão. O design simples, atmosférico e estável cria uma experiência estética harmoniosa, elegante, natural e confortável.

EXEED totalmente eletrificado, Yao Guang C-DM e VX REEV revelados em conjunto

Além dos dois modelos 100% elétricos introduzidos internacionais, o Yao Guang C-DM e o VX REEV também fizeram uma grande estreia no salão deste ano.

Como primeiro modelo da tecnologia híbrida de terceira geração, o Yao Guang C-DM será lançado no segundo semestre de 2023. O novo carro está equipado com uma combinação totalmente nova do motor especial híbrido de alta eficiência ACTECO 1.5TGDI de quinta geração e o híbrido super elétrico DHT de terceira velocidade. Este carro também será lançado no mercado brasileiro no futuro.

O primeiro modelo de alcance estendido da EXEED - VX REEV também estreou neste salão e se tornou o foco das atenções. O novo carro será lançado na China no quarto trimestre de 2024.

