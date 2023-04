Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

A Dental Monitoring entrou com uma ação contra a Get-Grin Inc. ("Get-Grin") no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito de Delaware, alegando violação de duas de suas patentes (nº 11.532.079 e nº 11.599.997, as "Patentes em litígio"), reivindicando um dispositivo de imagem odontológica e métodos de usá-lo para adquirir imagens odontológicas de um paciente.

A Dental Monitoring criou o DM ScanBox, um dispositivo capaz de digitalizar remotamente a arcada dentária de um paciente. As Patentes em litígio se referem a uma parte central desta tecnologia.

"A Dental Monitoring apresentou este novo processo contra a Get-Grin para continuar protegendo e impedindo a violação de sua propriedade intelectual, que é o resultado de mais de nove anos de trabalho pioneiro e investimento no avanço de serviços e soluções teledental. Como CEO, assumo seriamente minha responsabilidade de proteger as invenções da Dental Monitoring. Continuaremos investindo em inovação e expandindo e protegendo nossa propriedade intelectual", afirmou Philippe Salah, fundador e CEO da Dental Monitoring.

Sobre a Dental Monitoring - www.dental-monitoring.com

A Dental Monitoring existe para tornar a ortodontia mais inteligente. Alimentada pela inteligência artificial mais avançada do setor, a Dental Monitoring desenvolveu soluções completas orientadas por médicos para ajudar as equipes de ortodontia a crescer e otimizar sua prática, fornecer atendimento clínico superior e proporcionar uma melhor experiência ao paciente. Desde o envolvimento e conversão de potenciais pacientes até o monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos, as plataformas exclusivas da Dental Monitoring oferecem aos ortodontistas um serviço conectado, mais inteligente e mais sustentável. A Dental Monitoring emprega mais de 400 pessoas em 18 países e 10 escritórios, incluindo Paris, Austin, Londres, Sydney, Hong Kong e Tóquio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

