Capitã da Inglaterra Leah Williamson sofre lesão e está fora da Copa do Mundo Feminina

A zagueira do Arsenal e capitã da seleção inglesa de futebol Leah Williamson está fora da Copa do Mundo Feminina que será realiza de julho a agosto deste ano, devido a uma grave lesão no joelho anunciada nesta sexta-feira pelos 'Gunners'.

Williamson, que precisou deixar o campo após 15 minutos de jogo na quarta-feira na partida da Superliga Feminina perdida para o Manchester United (1-0), sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, contusão que geralmente exige vários meses de recuperação.

"Leah agora entrará em um período de convalescença e ficará afastada dos gramados por um longo tempo. Ela será operada no momento certo", explicou o Arsenal em um comunicado.

Portanto, parece inimaginável que ela possa voltar às competições a tempo da Copa do Mundo, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

