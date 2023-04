Botafogo goleia peruano César Vallejo (4-0) pelo Grupo A da Sul-Americana

O Botafogo goleou o peruano Universidad César Vallejo por 4 a 0 em casa nesta quinta-feira, em jogo da segunda rodada do grupo A da Copa Sul-Americana.

O time carioca foi bem superior ao adversário desde o primeiro minuto e saiu na frente com um gol de Victor Sá. Pouco antes do intervalo, o Botafogo ampliou a vantagem com um pênalti convertido por Tiquinho Soares, em jogada em que o lateral Anderson Villacorta foi expulso.

Com um jogador a mais, o Botafogo ficou à vontade no segundo tempo, em que marcou o terceiro em uma bela cobrança de falta de Carlos Eduardo e um pênalti convertido por Tchê Tchê, numa jogada em que o César Vallejo ficou com nove devido à expulsão do zagueiro Renzo Garcés, que recebeu o segundo cartão amarelo.

O Botafogo é o segundo colocado do grupo A com 4 pontos em duas rodadas, dois a menos que o líder, a equatoriana LDU, enquanto o chileno Magallanes é o terceiro com um ponto e o César Vallejo é o último, ainda sem pontuar.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

Gols:

Botafogo: Victor (14'), Tiquinho (45+3' de pênalti), Carlos Eduardo (57'), Tchê Tchê (73' de pênalti)

Cartões amarelos:

Botafogo: Rafael (34')

César Vallejo: Villacorta (21'), Rodríguez Calleriza (23'), Garces (45+6'), Ysique (56')

Expulsões:

César Vallejo: Villacorta (45'), Garcés (73')

Escalações:

Botafogo: Lucas Perri - Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta, Rafael - Danilo (Tchê Tchê 67'), Lucas Fernandes, Carlos Eduardo (Raí 76') - Junior Santos (Gustavo Sauer 57), João Victor (Luis Henrique 57'), Tiquinho (Janderson 66'). Técnico: Luís Castro.

César Vallejo: Carlos Grados - Jersson Vasquez, Carlos Cabello, Renzo Garces - Carlos Ascues, Aldair Fuentes (Ángel Rodríguez 46'), Anderson Villacorta, Frank Ysique - Facundo Rodríguez Calleriza, Stefano Olaya (Juan Quinones Goicochea 76'), Yorleys Mena (Alejandro Ramirez 65'). Técnico: Sebastián Abreu.

