Boric pede diálogo sobre seu criticado plano de exploração de lítio

O presidente do Chile, Gabriel Boric, chamou nesta sexta-feira (21) ao diálogo para abordar o plano de exploração de lítio lançado na véspera para estabelecer seu controle estatal, após críticas surgidas do setor privado.

"Alguns de vocês podem ter dúvidas legítimas (...) estamos convocando um processo de diálogo e participação para reunir visões e conhecimentos sobre a nova governança do lítio", disse o presidente em um evento público.

Na noite de quinta-feira, Boric anunciou o Plano Estratégico de Exploração do Lítio, que dá ao Estado um papel majoritário na exploração deste mineral no Chile, o segundo maior produtor mundial.

O plano contempla a presença do Estado em todo o ciclo produtivo do lítio por meio de uma parceria público-privada com a criação da Empresa Nacional do Lítio, em um projeto que ainda precisa passar pelo Congresso.

"Definimos que o Estado esteja presente em todo o ciclo produtivo do lítio", acrescentou o presidente.

O programa não inclui expropriações, mas propõe negociar a participação do Estado na exploração de lítio desde o Salar de Atacama, o único lugar onde é extraído atualmente no Chile pela empresa local SQM e pela americana Arbemarle.

"Como a SQM, esperamos fazer parte deste diálogo e negociação que agora se inicia", afirmou a empresa em comunicado citado pela imprensa local.

O papel predominante que o Estado terá despertou críticas no mundo privado.

"Esperávamos que houvesse uma grande participação privada. O que o presidente propôs é que é o Estado que vai controlar qualquer empresa que seja criada para a exploração do lítio", alertou Ricardo Mewes, presidente da Confederação da Produção e do Comércio.

"Esperamos que o governo retifique esta política para restabelecer a confiança do setor privado, pelo bem do Chile e de seu povo", disse por sua vez Richard von Appen, presidente da Sociedade de Fomento Fabril (Sofofa).

O lítio é essencial para a fabricação de baterias de armazenamento de energia, de carros e ônibus elétricos. Sua demanda cresceu com força nos últimos anos em momentos em que o mundo busca se afastar dos combustíveis fósseis para combater o aquecimento global.

