Ambientalistas britânicos são condenados a vários anos de prisão por parar o trânsito

Dois ambientalistas da organização britânica Just Stop Oil, que escalaram uma grande ponte sobre o rio Tâmisa causando enormes engarrafamentos, foram condenados nesta sexta-feira (21) a até três anos de prisão, uma sentença excepcionalmente rígida para esse tipo de ação.

Em 17 de outubro, Morgan Trowland, 40 anos, e Marcus Decker, 34, usaram equipamentos de escalada para subir ao topo da ponte Rainha Elizabeth II, no sudeste de Londres. Eles exigiam que o governo britânico acabasse com a exploração de hidrocarbonetos no país.

A ponte ficou fechada das 4h00 às 21h00, causando enormes engarrafamentos e obrigando ao desvio do trânsito para túneis próximos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O juiz Shane Collery, do tribunal de Southend, condenou Trowland a três anos de prisão e Decker a dois anos e sete meses.

"Eles devem ser punidos pelo caos que causaram e para desencorajar outros de imitá-los", disse ele. Os dois estão detidos desde 20 de outubro.

A Just Stop Oil denunciou, por sua vez, "a sentença mais grave para uma ação pacífica sobre o clima no Reino Unido".

A ponte Rainha Elizabeth II é usada por cerca de 160.000 veículos por dia e se conecta a uma das rodovias mais movimentadas da Europa.

A polícia de Essex informou que os afetados incluíam uma "mulher grávida que precisava de atenção médica urgente".

Desde que a Just Stop Oil iniciou seus protestos em abril de 2022, suas ações levaram a mais de 2.000 detenções e 138 pessoas presas, segundo a organização.

jwp-acc/jvb/aa

Tags