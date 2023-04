Alcaraz vence Davidovich e vai às semis do ATP 500 de Barcelona; Tsitsipas também avança

Em um duelo intenso e com grandes momentos de tênis de alta qualidade, o número 2 do ranking mundial, Carlos Alcaraz, derrotou o também espanhol Alejandro Davidovich (38º) por 2 sets a 0 com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4 nesta sexta-feira e se classificou para as semifinais do Torneio de Barcelona.

Alguns sorrisos na rede e um abraço fecharam o duelo entre os dois espanhóis, com Alcaraz mostrando mais habilidade - como já havia acontecido na quinta-feira diante de outro compatriota, o veterano Roberto Bautista - do que Davidovich nos momentos cruciais do duelo.

Alcaraz, grande ídolo na capital catalã e atual campeão do torneio, vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerúndolo (32º) e o britânico Dan Evans (26º).

Mais cedo, o grego Stefanos Tsitsipas (5º do ranking da ATP) se classificou para as semifinais ao derrotar Alex de Miñaur (19º) sem grandes dificuldades, também por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2.

Tsitsipas, finalista do Aberto da Austrália em fevereiro, busca seu primeiro título da temporada. No ano passado, ele foi eliminado do Torneio de Barcelona por Alcaraz nas quartas de final.

Horas antes, o italiano Lorenzo Musetti (20º), próximo adversário de Tsitsipas, se classificou para as semifinais sem jogar, devido ao abandono de seu compatriota Jannik Sinner, sem condições físicas.

-- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Barcelona:

. Simples masculino (quartas de final):

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Alejandro Davidovich (ESP/N.10) 7-6 (7/5), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.9) x Jannik Sinner (ITA/N.4) não se apresentou

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) x Alex De Miñaur (AUS/N.8) 6-4, 6-2

