Acusações contra Alec Baldwin por homicídio culposo são formalmente retiradas

As acusações de homicídio culposo contra o ator Alec Baldwin pelo disparo fatal no set de filmagens de "Rust" foram formalmente retiradas nesta sexta-feira (21) pelos promotores nos Estados Unidos.

Um documento judicial do Novo México indicou que o caso contra Baldwin "é arquivado sem prejuízo", mas continuam "ativas e em andamento" as investigações sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do filme de faroeste em 2021.

Baldwin estava manuseando uma arma Colt .45 durante os ensaios quando um tiro foi disparado, matando Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ator de 65 anos insistiu que quando recebeu a arma, foi informado que ela estava descarregada e era segura para manusear. Também disse que não puxou o gatilho e se declarou inocente das acusações contra ele.

O documento judicial afirma que "foram revelados novos fatos que exigem mais investigação e análise forense que não podem ser concluídos" a tempo de uma audiência preliminar em maio.

De acordo com um relatório do Los Angeles Times baseado em três fontes anônimas, os promotores foram informados de que a arma foi modificada, o que poderia ter causado o disparo acidental.

Já o processo criminal contra Hannah Gutierrez-Reed, a jovem armeira no set, continua ativo.

Em reunião judicial nesta sexta, as partes concordaram em adiar uma audiência preliminar sobre o assunto para agosto.

As filmagens de "Rust" foram retomadas esta semana em outra locação, na região de Montana, com a participação do diretor Souza e Baldwin, protagonista e co-produtor do filme.

O caso criminal contra Baldwin enfrentou vários desafios legais nos últimos meses. Inicialmente, ele e Gutierrez-Reed receberam duas acusações de homicídio culposo.

Um agravante pelo uso de armas, que poderia aumentar o período de prisão se condenados, foi descartado logo depois devido a um suposto erro técnico da promotoria.

A promotora do distrito de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, e a ex-promotora especial Andrea Reeb foram retiradas do caso.

Em comunicado, os novos promotores especiais disseram na quinta-feira que a decisão de retirar as acusações "não absolve o Sr. Baldwin de culpa criminal e acusações podem ser apresentadas".

amz/hg/jh/pr/dg/ic/dd

Tags