Wall Street abre em baixa, com resultados que decepcionam

A Bolsa de Valores de Nova York abriu em baixa nesta quinta (20), afetada por uma série de resultados considerados decepcionantes. Em primeiro lugar, figurou a fabricante de veículos elétricos Tesla, cujas ações caíram 7,30% nas primeiras operações.

Às 14:00 GMT (11:00, no horário de Brasília), o índice Dow Jones perdia 0,56%, o Nasdaq, de forte composição tecnológica, cedeu 0,53% e o índice amplo S&P 500 - das 500 maiores empresas - caiu 0,62%.

"O mercado está buscando um catalizador para sair do corredor no qual se encontra há algumas semanas, mas no momento não o encontrou", comentou Adam Sarhan, da consultora 50 Park Investments. "No lugar disso, está reagindo mal aos resultados (empresariais) e isso está pressionando as ações", ressaltou.

Na quarta-feira, o Dow Jones caiu 0,23% ao fechar em 33.897,01 pontos, enquanto que o Nasdaq subiu em 0,03% (a 12.157,23 pontos). O S&P 500 permaneceu praticamente estável com -0,001% (a 4,154,52 pontos).

