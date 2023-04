Suíça impõe sanções ao grupo paramilitar russo Wagner

A Suíça incluiu nesta quinta-feira (20) o grupo paramilitar russo Wagner e a agência de notícias RIA FAN em sua lista de indivíduos e entidades sancionados por sua relação com a invasão russa da Ucrânia.

O grupo Wagner "serve como um instrumento na guerra híbrida da Rússia", disse o Departamento Federal de Economia.

"O grupo de natureza jurídica obscura faz parte de uma rede complexa de empresas ativas em todo o mundo (nos setores de aviação, segurança, tecnologia...), relacionadas entre si por meio de vínculos de propriedade e redes logísticas", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades suíças também incluíram - como já fez a União Europeia (UE) - em sua lista de sanções a agência de notícias russa RIA FAN, que faz parte do Patriot Media Group, cujo conselho de administração é dirigido por Yevgeny Prigozhin, chefe de Wagner, de acordo com um comunicado.

Os canais RT Arabic e Sputnik Arabic, por outro lado, continuam autorizados na Suíça, ao contrário da UE.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o governo suíço decidiu aderir às sanções impostas por Bruxelas.

apo/rjm/thm/es/zm/aa

Tags