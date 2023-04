Sevilla vence Manchester United (3-0) e vai às semifinais da Liga Europa

O Sevilla se classificou para as semifinais da Liga Europa, torneio que já conquistou seis vezes, ao vencer nesta quinta-feira o Manchester United por 3 a 0 no estádio Sánchez Pizjuán (2-2 no jogo de ida, em Old Trafford).

O atacante marroquino Youssef En-Nesyri, com um chute rasteiro (8') e para o gol vazio após uma falha do goleiro David De Gea (81'), e o zagueiro francês Loïc Baldé, de ombro (47'), deram a classificação à equipe andaluza. Agora, o time comandado por José Luis Mendilibar terá pela frente a Juventus, valendo uma vaga na final, que será disputada em Budapeste, na Hungria.

