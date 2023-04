Sete pessoas soterradas por explosão de mina de carvão na Colômbia

Sete pessoas estão soterradas em uma mina de carvão no município de Cucunubá, no centro da Colômbia, após uma explosão em dois túneis conectados, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

"Até o momento, quatro mineiros foram resgatados com vida, avaliados e encaminhados para os diferentes centros de atendimento, e continuamos no processo de busca e resgate dos sete mineiros restantes", disse em um vídeo enviado à imprensa Álvaro Farfán, capitão do corpo de bombeiros do departamento de Cundinamarca, onde ocorreu a explosão.

Ele acrescentou que 11 mineiros foram afetados.

O acidente ocorreu por volta da 1h da madrugada (3h no horário de Brasília) no município de Cucunubá, cerca de 90 quilômetros ao norte de Bogotá, e as causas ainda estão sendo investigadas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo de um buraco no meio da noite, enquanto algumas pessoas se aproximam com cuidado, iluminando o local com lanternas.

Segundo o governador de Cundinamarca, Nicolás García, a explosão afetou as minas El Roble e El Manto, que estavam interligadas.

Ainda não foi informado se os operadores tinham as licenças para extrair legalmente o carvão.

As tragédias de mineração são frequentes na Colômbia, especialmente nas explorações ilegais de Cundinamarca e em outros departamentos do centro e nordeste do país.

A ministra de Minas e Energia, Irene Velez, disse no Twitter que as agências de resgate estão na área e "continuam as ações para localizar" as pessoas soterradas.

O Ministério de Minas e Energia registrou 1.262 acidentes desse tipo de 2011 a maio de 2022, com uma média de 103 mortes por ano.

O acúmulo de gases é o motivo mais comum de acidentes de mineração no país, o maior produtor de carvão da América Latina.

Em meados de março, uma explosão no município de Sutatausa, também em Cundinamarca, deixou 21 mortos em uma das piores tragédias desse tipo nos últimos anos na Colômbia.

Cucunubá e os municípios próximos têm uma importante tradição mineradora. Seus habitantes optam por esta atividade, que oferece salários melhores do que o salário mínimo colombiano de pouco mais de 200 dólares (1.009 reais, na cotação atual).

As organizações sociais denunciam, constantemente, as más condições de trabalho dos trabalhadores das minas de empresas nacionais e multinacionais.

Pelo menos 130 mil pessoas trabalham na mineração legal na Colômbia, segundo dados do Ministério de Minas e Energia.

Petróleo e minerais são os principais produtos de exportação nacional.

