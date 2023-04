Sete pessoas soterradas pela explosão de uma mina de carvão na Colômbia

Sete pessoas estão soterradas em uma mina de carvão no município de Cucunubá, no centro da Colômbia, após uma explosão em dois túneis, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

"Até o momento, quatro mineiros foram resgatados com vida, avaliados e encaminhados aos diferentes centros de atendimento e continuamos no processo de busca e resgate dos sete mineiros restantes", disse em um vídeo enviado à imprensa Álvaro Farfán, capitão do corpo de bombeiros do departamento de Cundinamarca, onde ocorreu a explosão.

lv/ad/aa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags