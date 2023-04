Santos fica no 0 a 0 em casa com Audax Italiano pela Sul-Americana

O Santos ficou só no empate em 0 a 0 na Vila Belmiro com o Audax Italiano, do Chile, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Embora tivessem iniciativa e posse de bola, os donos da casa, que foram assistidos no estádio pelo astro Neymar, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, sentiram falta de criatividade e definição nas poucas chances claras que tiveram de marcar.

Já os chilenos, comandados interinamente por José Calderón, aliviaram a crise que vinham arrastando e conquistaram seu primeiro ponto no torneio continental.

O argentino Newell's Old Boys (6 pontos) lidera o grupo com uma campanha 100%, seguido por Santos (4 pontos), Audax (1) e o boliviano Blooming (0).

Em seu próximo jogo, no dia 2 de maio, o Peixe vai disputar a liderança com o Newell's em Rosário. Dois dias depois, o Audax e o Blooming se enfrentarão em Rancagua no duelo da parte inferior da tabela.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Vila Belmiro (Santos)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Cartões amarelos:

Santos: Fernández (75')

Audax Italiano: Rojas (47'), Labrín (60'), Hachen (83')

Escalações:

Santos: João Paulo - Nathan, Messias, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan (Lucas Pires 15) - Angelo Borges (Stiven Mendoza 63), Rodrigo Fernández (Miguelito 77'), Dodi - Lucas Lima, Marcos Leonardo (Deivid Washington 77), Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Audax Italiano: Tomás Ahumada - Roberto Cereceda, Carlos Labrín, Osvaldo Bosso, Oliver Rojas (Nicolás Fernández 81) - Fernando Juárez (Michael Fuentes 71), Marcelo Díaz (Sebastián Pereira 61), Matías Sepúlveda - Gonzalo Ríos (Gabriel Hachen 60), Luis Riveros (Gonzalo Esteban Álvarez Morales 70), Gonzalo Sosa. Técnico: José Calderón.

