IÊMEN TRAGÉDIA: Debandada por ajuda de US$ 8 deixa 85 mortos no Iêmen

SUDÃO CONFRONTOS: Combates no Sudão seguem no 6º dia sem trégua à vista

EUA ESPAÇO: Foguete Starship da SpaceX explode no ar em seu 1º voo de teste

OTAN UCRÂNIA CONFLITO: Zelensky pressiona Otan sobre adesão à aliança e o fornecimento de armas

=== IÊMEN TRAGÉDIA ===

SANAA:

Debandada por ajuda de US$ 8 deixa 85 mortos no Iêmen

Pelo menos 85 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um tumulto na capital do Iêmen durante a entrega de uma ajuda de oito dólares (cerca de 40 reais) para o feriado do Ramadã, uma das piores tragédias desse país empobrecido que começa a vislumbrar o fim de sua prolongada guerra civil.

(Iêmen acidente, Central, 527 palavras, já transmitida)

=== SUDÃO CONFRONTOS ===

CARTUM:

Combates no Sudão seguem no 6º dia sem trégua à vista

Explosões e disparos continuam a abalar Cartum, a capital sudanesa, nesta quinta-feira (20), apesar dos incessantes apelos da comunidade internacional por um cessar-fogo entre os dois generais que disputam o poder.

(conflito Sudão, 742 palavras, já transmitida)

=== EUA ESPAÇO ===

STARBASE:

Foguete Starship da SpaceX explode no ar em seu 1º voo de teste

O foguete Starship, desenvolvido pela empresa americana SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explodiu durante seu primeiro voo de teste, pouco depois da decolagem no Texas, segundo a transmissão de vídeo da empresa do bilionário Elon Musk.

(espaço EUA aeronáutica, a ser transmitida)

=== OTAN UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Zelensky pressiona Otan sobre adesão à aliança e o fornecimento de armas

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (20) à Otan que convide a Ucrânia a se juntar à aliança militar e forneça armas de longo alcance e aviões de guerra para combater as forças russas.

(conflito Rússia espaço astronomia Ucrânia, 690 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Lula visita Portugal e Espanha em meio a atritos diplomáticos sobre guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quinta-feira (20) para Portugal e Espanha, em sua primeira visita à Europa desde que assumiu o poder em janeiro, ao final de uma semana de polêmicas por suas declarações sobre a guerra na Ucrânia.

(EUA Brasil Rússia diplomacia Espanha Ucrânia, 736 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

EUA quer relação econômica 'construtiva e equitativa' com a China, diz Yellen

Os Estados Unidos querem ter uma relação econômica "construtiva e equitativa" com a China, mas sem comprometer as questões de segurança nacional, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em discurso na Universidade Johns Hopkins, em Washington, nesta quinta-feira (20).

(EUA diplomacia França China comércio economia macroeconomia Europa, 418 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Clarão misterioso sobre capital ucraniana pode ter sido meteorito

O misterioso clarão que iluminou o céu de Kiev na quarta-feira (19), onde desencadeou um breve alerta antiaéreo, pode ter sido um meteorito, disse a agência espacial ucraniana nesta quinta (20).

(conflito Rússia espaço astronomia Ucrânia, 400 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

NAMHSAN, Mianmar:

Combatentes pró-democracia apoiam rebeldes étnicos birmaneses

Ao cair da noite, combatentes de um grupo rebelde étnico patrulham a linha de frente no norte de Mianmar, buscando a sombra do inimigo no horizonte, em seu conflito de longa data com os militares, agravado desde o golpe de 2021.

(conflito Mianmar golpe, 559 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Japão quer relação 'construtiva e estável' com China, diz premiê

O Japão quer relações "construtivas e estáveis" com a China e pede a Pequim que se comporte "responsavelmente" - declarou o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta quinta-feira (20).

(G7 EUA Japão diplomacia China política, 400 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu adota regulamentação para mercado de criptomoedas

O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (20) o primeiro conjunto de regras abrangentes em nível global para regular o mercado de criptomoedas, buscando oferecer aos consumidores proteção contra abusos e manipulações.

(UE parlamento economia criptoativos, 608 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MADRI:

A um mês de Rolland Garros, Nadal perde também por lesão o torneio de Madri

A um mês de Roland Garros, seu torneio favorito, Rafael Nadal ainda não jogou nenhuma partida sobre o saibro este ano e, nesta quinta (20), anunciou que também vai perder o Masters 1.000 de Madri, devido a uma lesão persistente no quadril, que levanta dúvidas sobre a continuação de sua carreira.

(ESP tênis, 430 palavras, já transmitida)

