Palmeiras vence Cerro Porteño (2-1) de virada em casa pelo Grupo C da Libertadores

Liderado por seu capitão, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 1 nesta quinta-feira, em São Paulo, e reagiu na Libertadores após perder na primeira rodada do Grupo C.

Os paraguaios deram um susto no atual campeão brasileiro com um gol logo no início marcado pelo meia Damián Bobadilla (5'), após uma jogada ofensiva que pegou de surpresa a defesa paulista mal posicionada.

Os jogadores comandados pelo técnico português Abel Ferreira, com vários destaques importantes, foram dominados pelos 'azulgranas' durante boa parte da partida, mas conseguiram virar o placar usando uma de suas armas favoritas: o jogo aéreo.

Gómez empatou de cabeça (64') e virou por meio do atacante Rafael Navarro (76'), também de cabeça.

Apesar da vitória, o campeão das edições de 2020 e 2021 é o último colocado, devido ao saldo de gols, em um grupo em que as quatro equipes somam três pontos.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Gols:

Palmeiras: Gómez (64'), Navarro (76')

Cerro Porteño: Bobadilla (5)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Marcos Rocha (53'), Artur (79')

Cerro Porteño: Piris Da Mota (27'), Churín (31'), Aquino (45+4')

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez (cap.), Luan, Vanderlan - Artur (Gustavo García 83'), Zé Rafael, Flaco López (Rafael Navarro 55'), Gabriel Menino (Richard Ríos 46'), Dudu (Breno Lopes 87') - Jhon Jhon (Endrick 55'). Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Jean Fernandes - Alberto Espínola (Enzo Giménez 88'), Robert Ayrton Piris Da Mota, Eduardo Brock, Gabriel Báez - Claudio Ezequiel Aquino, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal (Ángel Lucena 88'), Federico Carrizo (Braian Samudio 46') - Diego Churín (cap) (Fernando Fernández 58'), Robert Morales (Antonio Galeano 72'). Técnico: Facundo Sava.

