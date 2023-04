Marrocos intercepta mais de 550 migrantes em sua costa

A Marinha marroquina interceptou 552 migrantes irregulares nos últimos dias, a maioria da África subsaariana, anunciou uma fonte militar nesta quinta-feira (20).

"A Guarda Costeira da Marinha Real que opera no Mediterrâneo e no Atlântico resgatou, no período de 8 a 18 de abril, 552 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades", disse uma fonte militar à agência de notícias marroquina MAP.

Os migrantes estavam em barcos, caiaques, jet skis e até a nado, acrescentou a mesma fonte.

Localizado no extremo noroeste da África, Marrocos é um país de trânsito para muitos migrantes, especialmente os africanos subsaarianos, que tentam chegar à Europa a partir das costas atlântica ou mediterrânea.

No início de abril, onze migrantes - oito marroquinos e três subsaarianos - morreram afogados quando o barco em que viajavam naufragou ao largo de Guelmim, no sudoeste do reino.

