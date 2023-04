Líder PSG viaja para enfrentar o Angers e se aproximar do título da Ligue 1

O fantasma do rebaixamento ronda o lanterna Angers nesta sexta-feira quando recebe o Paris Saint-Germain, líder de uma Ligue 1 animada pela corrida rumo à zona da Liga dos Campeões, que terá os duelos Lens-Monaco e Lyon-Olympique de Marselha neste fim de semana.

O PSG só tem o campeonato francês para salvar a temporada, mas está em ótima situação para conservar seu título. Antes da ida ao estádio Raymond-Kopa, o time liderado em campo pelos astros Kylian Mbappé e Lionel Messi possuem oito pontos de vantagem sobre o OM, segundo colocado.

Os parisienses (72 pontos) têm um adversário acessível nesta 32ª rodada um adversário traumatizado por uma temporada dos pesadelos, especialmente no momento em que têm jogos difíceis: o Marselha (segundo colocado com 64 pontos) e o Lens (terceiro, 63 pontos), seus perseguidores mais próximos.

O Angers vegeta na última posição da tabela (com míseros 14 pontos) e uma 24ª derrota pode condená-lo à Ligue 2 já neste fim de semana em caso de vitórias no domingo de Brest e Nantes (31 pontos cada), os primeiros fora da zona de rebaixamento, respectivamente contra Ajaccio (fora de casa) e Troyes.

Surpreender os astros da capital é então o objetivo do Angers, para quem a queda parece ser apenas uma questão de tempo. E esse é o temor do técnico parisiense Christophe Galtier.

"Em Angers, o estádio vai estar cheio, lá haverá uma equipe solta, sem nenhuma pressão, que vai querer fazer o grande jogo da temporada, para derrubar o campeão. (...) Não temos o direito de relaxar", alertou Galtier nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa.

A corrida pelo título parece definida, mas não a briga pelo segundo lugar, que garante a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Os três principais candidatos, Olympique de Marselha, Lens e Monaco, têm muito em jogo neste fim de semana.

A partida entre Lens e Monaco, no sábado, no estádio Bollaert, será bastante atraente. A equipe do norte da França, derrotada pelo PSG por 3 a 1 em Paris na semana passada, tem jogos difíceis nesta reta final, com a visita ao Marselha dentro de duas semanas.

O duelo terá frente a frente o time com melhor rendimento em casa, apoiado por sua torcida barulhenta e seu atacante Lois Openda (15 gols) em grande fase, e uma equipe monegasca acostumada a fazer bons fins de temporada.

O Marselha acompanhará este duelo com grande interesse antes de jogar no domingo contra o Lyon, um de seus grandes rivais.

O Lyon acumula três vitórias consecutivas no campeonato, série que aumentou suas suas chances de alcançar as últimas vagas europeias.

A equipe de Laurent Blanc está apenas cinco pontos atrás do quinto colocado Lille, que joga no sábado fora de casa contra o Auxerre.

--- Programação da 32ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Angers - PSG

- Sábado:

(12h00) Auxerre - Lille

(16h00) Lens - Monaco

- Domingo:

(08h00) Reims - Strasbourg

(10h00) Ajaccio - Brest

Nantes - Troyes

Nice - Clermont-Ferrand FC

Lorient - Toulouse

(12h05) Montpellier - Rennes

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 72 31 23 3 5 73 30 43

2. Olympique de Marselha 64 31 19 7 5 57 30 27

3. Lens 63 31 18 9 4 51 25 26

4. Monaco 61 31 18 7 6 66 43 23

5. Lille 55 31 16 7 8 56 39 17

6. Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18

7. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

8. Reims 47 31 11 14 6 40 32 8

9. Nice 45 31 11 12 8 38 29 9

10. Lorient 45 31 12 9 10 43 43 0

11. Clermont-Ferrand FC 43 31 12 7 12 33 42 -9

12. Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7

13. Montpellier 37 31 11 4 16 47 52 -5

14. Auxerre 32 31 8 8 15 29 52 -23

15. Nantes 31 31 6 13 12 33 44 -11

16. Brest 31 31 7 10 14 35 48 -13

17. Strasbourg 29 31 6 11 14 41 53 -12

18. Troyes 21 31 4 9 18 39 67 -28

19. Ajaccio 21 31 6 3 22 22 58 -36

20. Angers 14 31 3 5 23 24 66 -42

./bds/jta/psr/aam

