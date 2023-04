Japão quer relação 'construtiva e estável' com China, diz premiê

O Japão quer relações "construtivas e estáveis" com a China e pede a Pequim que se comporte "responsavelmente" - declarou o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta quinta-feira (20).

"Estamos enfrentando o entorno de segurança mais desafiador e complexo desde a guerra e o que deve ser priorizado, acredito, é a diplomacia proativa com a China", declarou Kishida em uma entrevista coletiva com veículos da imprensa estrangeira, incluindo a AFP.

Ele acrescentou que Tóquio deseja ter um "relacionamento construtivo e estável" com Pequim, "o qual requer esforços de ambas as partes".

Os vínculos entre os dois países se deterioraram nos últimos anos. Em dezembro, Tóquio classificou a China como um "desafio estratégico sem precedentes para a paz e a estabilidade do Japão", ao anunciar uma reforma de sua política de segurança que incluía o aumento dos gastos com defesa.

O Japão ocupa a atual presidência rotativa do G7. Esta semana, os ministros das Relações Exteriores do grupo mostraram uma frente unida ante a China e fizeram uma série de advertências a Pequim: de suas reivindicações marítimas a Taiwan, passando pela "expansão acelerada" de seu arsenal nuclear.

Pequim reagiu em um tom duro à declaração dos ministros do G7, considerando-a "cheia de arrogância, preconceito e intenções sinistras".

As tensões na região se intensificaram por eventos como as manobras militares chinesas, lançadas depois que a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, reuniu-se com líderes políticos americanos.

A China considera Taiwan parte de seu território e prometeu recuperá-lo um dia.

Segundo Kishida, manter "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan" é importante não apenas para o Japão, mas para "a estabilidade da comunidade internacional". Ele não disse como seu país reagiria no caso de uma invasão.

O primeiro-ministro japonês se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, à margem de uma cúpula no ano passado, e seu ministro das Relações Exteriores visitou Pequim este mês.

Chegou pouco depois depois de Tóquio anunciar que estava se juntando a Washington para estabelecer controles para a exportação de equipamentos de semicondutores, uma medida vista como dirigida a Pequim.

Kishida também pediu à China que faça mais para garantir "um ambiente de negócios transparente, previsível e justo".

