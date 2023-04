Israelenses e palestinos compartilham jantar na Cisjordânia para combater 'o ódio'

Dezenas de pessoas se reuniram na Cisjordânia ocupada para romper o jejum durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, mas o fizeram com comida kosher, em um gesto dos israelenses para homenagear um palestino.

O jantar foi organizado pela iniciativa "Raízes", em uma fazenda palestina próxima à colônia judaica de Gush Etzion, no sul da Cisjordânia.

Essa comida noturna do "iftar", com a qual os muçulmanos encerram o jejum do Ramadã, constitui uma rara tentativa de incentivar o diálogo entre israelenses e palestinos, em meio a uma espiral de violência no território palestino ocupado por Israel desde a guerra dos Seis Dias, em 1967.

"[Somos] um grupo que quer que termine a situação de violência e o ódio entre membros dos dois povos", declarou Jaled Abu Awad, um palestino que colaborou na organização da janta.

Dois irmãos seus morreram no conflito e muitos de seus familiares foram presos por Israel.

Dos 50 participantes, alguns vêm de colônias judaicas na Cisjordânia.

Um dos assistentes, Alaa, um palestino de Jerusalém que pediu que não se divulgasse seu sobrenome por razões de segurança, comentou que participava da iniciativa pela primeira vez, mas que não se sentia "muito à vontade com as pessoas".

Ainda assim, o homem, de 25 anos, considerou que seria "um grande erro" não falar com os israelenses e apontou que construir uma "relação" poderia ajudar os palestinos a conseguir alguns de seus objetivos.

Ao redor de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia ocupada, junto a centenas de milhares de israelenses que residem em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional.

A iniciativa "Raízes" ("Shorashim" em hebraico, "Judur em árabe) nasceu em 2014 para estimular o diálogo entre as duas partes do conflito.

Para o iftar, se prepararam pratos tradicionais palestinos sob a supervisão de rabinos, com o objetivo de que os judeus, que apenas comem dieta kosher, pudessem participar do jantar.

O homenageado foi Mohammed, um homem de 33 anos de uma aldeia próxima que trabalha em Israel no setor da construção.

Há pouco tempo, ajudou um casal de israelenses na Cisjordânia, quando um grupo de palestinos cercou seu automóvel e o apedrejou.

"Lhes disse em hebreu, lhes disse que entrassem [em minha casa} e lhes falei: 'aqui estão seguros e ninguém pode machucá-los'", explicou Mohammed, que também não disse seu sobrenome por razões de segurança.

Yaakov, o pai do homem atacado, disse que era a primeira vez que participava de um evento do "Raízes" e que o fazia para agradecer Mohammed por ter ajudado seu filho, soldado.

"Acredito que reuniões desse tipo podem ajudar a mudar a situação", disse Yaakov, médico de profissão, dizendo apenas seu nome para proteger seu filho.

Shaul Judelman, um dos promotores da iniciativa, admitiu que segue uma grande "resistência" a esse tipo de atos, que alguns veem como uma "traição".

Porém, pedindo um "novo discurso sobre o conflito", Judelman destacou: a "maioria dos palestinos não está nos atacando".

