Fortaleza vence San Lorenzo no fim (2-0) e lidera Grupo H da Sul-Americana

O Fortaleza venceu o argentino San Lorenzo por 2 a 0, em um jogo da segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023 disputado nesta quinta-feira no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Em um final surpreendente, o 'Leão' ficou com a vitória em um lance infeliz em que Augusto Batalla marcou contra (90') e logo depois Guilherme ampliou (90+2).

Após duas rodadas, o tricolor cearense é o primeiro colocado do Grupo H com 6 pontos, enquanto San Lorenzo e o chileno Palestino, com 3, estão atrás. O venezuelano Estudiantes de Mérida fecha a tabela, ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o San Lorenzo visita o Palestino no dia 3 de maio, enquanto o Fortaleza vai jogar em casa no dia seguinte contra o Estudiantes de Mérida.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Pedro Bidegain, Nuevo Gasómetro (Buenos Aires)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Fortaleza: Batalla (90' contra), Guilherme (90+2')

Cartões amarelos:

San Lorenzo: Perruzzi (44')

Fortaleza: Souza (43'), Tinga (45+3'), Pochettino (57'), Silvio Romero (72'), Yago Pikachu (84')

Escalações:

San Lorenzo: Augusto Batalla - Rafael Enrique Pérez, Federico Gattoni, Gaston Hernandez - Agustin Giay (Gonzalo Maroni 82), Jalil Elías, Francisco Perruzzi, Malcom Braida - Andres Vombergar (Nicolas Balndi 82), Adam Bareiro (Ivan Leguizamon 61), Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Darío Insúa.

Fortaleza: Fernando Miguel - Tinga, Britez, Titi, Bruno Pacheco - Yago Pikachu (Jose Welison 85'), Lucas Sasha (Hercules 60'), Caio Alexandre Souza, Pochettino (Calebe 59'), Moisés (Guilherme 84') - Lucero (Silvio Romero 18'). Técnico: Juan Vojvoda.

