Maior foguete do mundo, da SpaceX de Elon Musk, explode no ar no 1º voo de teste

O foguete Starship, desenvolvido pela empresa americana SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explodiu durante seu primeiro voo de teste, pouco depois da decolagem no Texas, segundo a transmissão de vídeo da empresa do bilionário Elon Musk.

Foguete SpaceX (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)



O gigantesco foguete decolou com sucesso, às 8h33min locais (10h33min em Brasília), da Starbase, a base espacial da SpaceX em Boca Chica, no estado americano do Texas. O propulsor estava programado para se separar da cápsula da Starship três minutos após o lançamento, mas a separação não ocorreu, e o foguete explodiu.

FTS abort. Well done Booster 7 (and Ship 24)! That was still a big win. Launch site is fine and got a lot of first stage data!



Next up, Booster 9!https://t.co/npUj2AHByW pic.twitter.com/KRxBwsLlKq