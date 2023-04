Foguete Starship da SpaceX explode durante seu 1º voo de teste

O foguete Starship, desenvolvido pela empresa americana SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explodiu durante seu primeiro voo de teste, pouco depois da decolagem no Texas, segundo a transmissão de vídeo da empresa do bilionário Elon Musk.

O gigantesco foguete decolou com sucesso, às 8h33 locais (10h33 em Brasília), da Starbase, a base espacial da SpaceX em Boca Chica, no estado americano do Texas. O propulsor estava programado para se separar da cápsula da Starship três minutos após o lançamento, mas a separação não ocorreu, e o foguete explodiu.

