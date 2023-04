Corinthians perde em casa para o Argentinos Juniors (1-0) na Libertadores

O Corinthians perdeu em casa para o Argentinos Juniors nesta quarta-feira por 1 a 0, com um gol de cabeça do uruguaio Javier Cabrera logo nos primeiros minutos, em jogo da segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores-2023.

Sem ideias ofensivas, o Corinthians teve muitos problemas para superar a bem organizada defesa argentina e chegar à área adversária com perigo, contra o Argentinos Juniors que, antes do gol, já havia acertado o travessão com outra cabeçada.

A partida foi decidida após uma grande jogada pela esquerda de Santiago Montiel, que se livrou de seus marcadores em velocidade e cruzou quase da linha de fundo para o centro da área, onde Cabrera, sozinho, teve tranquilidade para finalizar e marcar o único gol da partida.

Com a vitória, o Argentinos Juniors lidera sozinho o grupo com seis pontos, três a mais que Corinthians e Independiente del Valle, enquanto o uruguaio Liverpool fecha a tabela, ainda sem pontuar.

--- Ficha técnica

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gol:

Argentinos Juniors: Cabrera (13')

Escalações:

Corinthians: Alberto (15')

Argentinos Juniors: Santiago (25'), Villalba (45+2'), Lanzillota (90')

Escalações:

Corinthians: Cássio (cap.) - Fagner (Du Queiroz 39'), Balbuena, Gil, Fábio Santos - Matheus Araújo (Angel Romero 46'), Fausto Vera - Giuliano (Paulinho 79'), Cantillo (Roni 46'), Yuri Alberto, Róger Guedes. Técnico: Fernando Lazaro.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota - Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torren (cap) (Marco Di Cesare 82'), Lucas Villalba, Javier Cabrera (Fabricio Dominguez 82'), Gabriel Santiago - Franco Moyano, Federico Redondo Solari, Francisco González Metilli (Luciano Sánchez 70') - Gaston Veron (Thiago Nuss 74'), Gabriel Avalos Stumpfs. Técnico: Gabriel Milito.

prb/cl/aam

Tags