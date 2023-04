Comunicado do Business Wire :Starbucks Coffee Company

A Starbucks anunciou hoje (20/04/2023) o lançamento de uma linha inovadora de bebidas de café chamada Oleato?, uma alquimia inovadora do melhor café arábica da Starbucks® infundido com azeite de oliva extra virgem da Partanna®, em mais de 60 lojas selecionadas do Japão, incluindo a Starbucks Reserve® Roastery de Tóquio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005478/pt/

Howard Schultz, chairman emeritus and board member, Starbucks Coffee Company, joins Takafumi Minaguchi, ceo, Starbucks Japan, at the Oleato? announcement in Tokyo (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a estreia em fevereiro das bebidas da Oleato? na Itália e o lançamento em março nas Starbucks Reserve® Roasteries de Chicago, Seattle e Nova York - e em lojas selecionadas nos Estados Unidos -, o terceiro mercado de lançamento da linha de bebidas da Starbucks é o Japão, onde a empresa iniciou sua jornada como uma marca mundial fora da América do Norte há mais de 26 anos.

Assim como o icônico café com leite da Starbucks, a origem das bebidas da linha Oleato? remete à Itália. Ao viajar pelo país no verão de 2022, Howard Schultz, presidente emérito e membro do conselho da Starbucks Coffee Company, deparou-se com uma tradição familiar de várias gerações de desfrutar de uma colher de azeite de oliva extra virgem todos os dias como uma prática edificante. Hoje, o fundador se junta a colaboradores e clientes em Tóquio para a inauguração deste novo ritual de transformação do café no Japão.

"Desde o seu lançamento em Milão, e agora em mercados selecionados dos EUA, o orgulho dos colaboradores e o entusiasmo dos clientes pela Oleato? excederam em muito nossas expectativas. Minha estadia aqui em Tóquio durante a apresentação desta novidade me fez lembrar da importância global e duradoura da comunidade, da conexão e da paixão, tanto pelo café quanto pelo seu processo artesanal", comentou Schultz. "Estamos entusiasmados em apresentar ao mercado japonês a próxima revolução no café que reúne uma alquimia dos melhores ingredientes da natureza: grãos de café arábica da Starbucks e azeite de oliva extra virgem prensado a frio da Partanna. A linha Oleato? abriu nossos olhos a novas possibilidades para a Starbucks."

"É uma felicidade trazer a mais recente inovação em bebidas da Starbucks para os clientes no Japão", afirmou Takafumi Minaguchi, CEO da Starbucks Japão. "Nossos clientes estão ansiosos para explorar novas maneiras de aproveitar sua Experiência Starbucks. Acreditamos que esta inovação transformadora de dois ingredientes inesperados excederá suas expectativas com um novo sabor extraordinário."

O café encontra o azeite

A Oleato? é uma linha inovadora de bebidas de café que reúne o inesperado - o café arábica da Starbucks infundido deliciosamente com uma colher de azeite de oliva extra virgem prensado a frio da Partanna. A harmonia a partir da combinação imprevisível resulta em um café aveludado, delicadamente doce e exuberante que realça cada xícara com novos sabores e texturas extraordinárias. Usando apenas azeite de oliva extra virgem cuidadosamente selecionado e misturado para combinar perfeitamente com o café da Starbucks, as bebidas da Oleato? fornecem um novo ritual de café como nenhum outro.

Com seus sabores únicos de nozes e levemente adocicado e a rica suavidade de um caramelo amanteigado, os azeites da Partanna são complementos naturais para o café da Starbucks. Seja apreciado quente ou frio, a experiência textural surpreendentemente luxuosa não tem precedentes.

Taku Shimizu, gerente de grupo de Desenvolvimento de Bebidas e responsável por liderar a introdução da Oleato? no Japão, ressaltou: "Fiquei emocionado com o lançamento no país da linha, que reúne uma alquimia dos melhores ingredientes da natureza: café e azeite. Exercitamos nossa criatividade para encontrar uma maneira de introduzir as bebidas da linha Oleato? no Japão, mantendo a experiência surpreendente e atraente de sua inspiração italiana. Com esses sabores e texturas únicos, estou confiante de que a deliciosa experiência da Oleato?, possibilitada pela inovação da Starbucks, se tornará um novo ritual de café para nossos clientes."

As seguintes bebidas da linha Oleato? estarão disponíveis em lojas selecionadas no Japão a partir de hoje, 20 de abril:

Bebidas da Oleato? disponíveis na Starbucks Reserve® Roastery de Tóquio e lojas selecionadas da Starbucks Reserve®

-- Starbucks Reserve® Oleato? Golden Cream Iced Espresso O creme dourado infundido com azeite de oliva extra virgem da Partanna cria um sabor sutil de nozes e misturado com o Starbucks Reserve® Espresso e leite de aveia para uma sensação deliciosa a cada gole.

-- Starbucks Reserve® Oleato Golden Foam? Cold Brew Starbucks Reserve® Cold Brew levemente adocicado com xarope de baunilha, finalizado com espuma fria infundida com azeite de oliva extra virgem da Partanna®, criando um aroma convidativo e uma doçura sutil.

-- Starbucks Reserve® Oleato? Oat Milk Latte Starbucks Reserve® Espresso e leite de aveia cremoso infundido com azeite de oliva extra virgem da Partanna®, criando um latte aveludado e delicioso.

Bebidas da Oleato? disponíveis em lojas selecionadas no Japão

-- Starbucks Oleato Golden Foam? Cold Brew O aroma convidativo da exuberante espuma fria infundida com azeite de oliva extra virgem da Partanna® cascateia lentamente através da bebida gelada escura e suave, criando uma doçura sutil na bebida.

-- Starbucks Oleato? Oat Milk Latte Infundido com azeite de oliva extra virgem da Partanna® e cozido no vapor com leite de aveia cremoso para criar um latte aveludado, suave e deliciosamente exuberante.

Desde a abertura de sua primeira loja em Ginza, em 1996, a Starbucks abriu mais de 1,8 mil estabelecimentos no Japão, operados por mais de 51 mil parceiros que orgulhosamente usam o avental verde. A Starbucks continua fornecendo uma Experiência Starbucks premium para clientes em todo o território nipônico, com bebidas relevantes localmente, como matcha e chás, bem como inovações como bebidas mistas sazonais do Frappuccino®. Em 2019, a Starbucks abriu a Starbucks Reserve® Roastery de Tóquio, um tributo totalmente imersivo à qualidade do café premium, à inovação e à conexão humana, onde todos os dias novas e extraordinárias experiências de café ganham vida para os clientes.

Sobre a Starbucks

Desde 1971, a Starbucks Coffee Company tem o compromisso de fornecer e torrar eticamente café arábica de alta qualidade. Hoje, com mais de 36 mil lojas no mundo todo, a empresa é a principal torrefadora e varejista de cafés especiais do mundo. Por meio de nosso compromisso inabalável com a excelência e nossos princípios orientadores, damos vida à Experiência Starbucks exclusiva para cada cliente em cada xícara. Para compartilhar a experiência, visite nossas lojas físicas ou on-line em stories.starbucks.com ou www.starbucks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005478/pt/

Contato

[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags