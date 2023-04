Comunicado do Business Wire :Cognite

Cognite, líder mundial em software industrial, anunciou hoje a versão 2.0 de seu conjunto de aplicativos industrial, Cognite Maintain, Cognite InField e Cognite InRobot. Os aplicativos incluem recursos avançados para lidar com casos de uso de gerenciamento de desempenho de ativos (APM) nos domínios de confiabilidade, operações e manutenção. Eles oferecem soluções prontas para uso que são executadas sobre a plataforma industrial de operações de dados da Cognite, Cognite Data Fusion® para acelerar a realização de valor dos investimentos em APM para organizações com muitos ativos em fabricação, energia, transmissão elétrica e fontes renováveis.

"Acreditamos que percepções entre fontes de dados são muito mais valiosas e impactantes do que tomadas de decisão isoladas, e criamos a Cognite Data Fusion® e seus aplicativos de software industrial para automatizar estes tipos de percepções acionáveis", disse Moe Tanabian, Diretor de Produtos na Cognito. "Nossas ferramentas de liberação e contextualização de dados permitem que nossos clientes e parceiros executem de modo rápido e econômico, poupando tempo e dinheiro valiosos. Estamos aperfeiçoando ainda mais estas ferramentas com avanços nas capacidades de Generative AI e Large Language Models (LLMs), tornando a Cognite a principal nuvem de dados industrial impulsionada por Generative AI."

Cognite Maintain é um aplicativo de planejamento aprimorado por IA que otimiza a eficiência e reduz o desperdício. A versão 2.0 permite reduzir o tempo gasto na manipulação de dados, mineração, análise, validação e vigilância quase em tempo real, o que permite a otimização de ativos mediante uma variedade de soluções de vigilância e otimização. O Cognite Maintain oferece um espaço de trabalho digital colaborativo onde os especialistas em manutenção podem operacionalizar casos de uso de valor agregado. Os clientes atuais usam o Cognite Maintain para definir a melhor sequência possível de trabalho com base em critérios-chave, melhorar a análise de modelo de poços e aumentar a conscientização interdepartamental.

Cognite InField permite que os trabalhadores de campo criem, programem e atribuam digitalmente rondas de operadores e execução de ordens de serviço. As principais atualizações da versão 2.0 incluem uma nova visão geral operacional para líderes de equipe, a capacidade dos operadores de captar observações de qualidade em campo e um redesenho completo do aplicativo para uma experiência de usuário mais otimizada em dispositivos móveis e desktop. O Cognite InField coloca o poder da inovação digital nas mãos de especialistas, sendo utilizado para digitalizar rondas do operador e substituir sistemas de coleta de dados baseados em papel para conduzir uma análise de dados com mais rapidez e melhor confiabilidade e eficiência energética.

Cognite InRobot permite um tempo de valorização mais rápido para iniciativas de robótica em setores com muitos ativos e acelera a adoção de operações autônomas. A versão 2.0 inclui configuração e implantação mais fáceis de robôs, bem como controle remoto, planejamento e execução de missões robóticas. Com a Cognite Data Fusion®, robôs se tornam um recurso valioso para enriquecimento e melhoria contínua de dados, em vez de dados físicos e ambulantes isolados. Os clientes atuais estão transformando as inspeções manuais de turbinas eólicas em oportunidades para avançar nos esforços de manutenção preditiva, melhorar a segurança e reduzir significativamente os custos de manutenção.

A versão 2.0 do Cognite Maintain e do Cognite InField estará disponível nas próximas semanas e será lançada aos clientes da Cognite Data Fusion®. O Cognite InRobot foi lançado em versão beta e está disponível a clientes selecionados para participar de um programa de adoção inicial. Para mais informação sobre o conjunto de aplicativos industrial da Cognite, acesse cognite.com/request-demo.

A Cognite é uma empresa internacional de SaaS industrial, fundada com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em grande escala dos setores de ativos pesados em todo o mundo. Nossa principal plataforma industrial de operações de dados, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de domínio e dados industriais cooperem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos de IA industrial, a fim de oferecer lucratividade e sustentabilidade. Acesse nosso site www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

