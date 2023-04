Bayern defende liderança na Bundesliga contra Mainz após eliminação na Champions

Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva, o Bayern de Munique viaja para enfrentar o Mainz neste sábado buscando levantar a cabeça e acelerar na reta final do campeonato alemão, no momento em que restam seis rodadas.

Com dois pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (59 contra 57), os bávaros ainda dependem de si para conquistar o décimo primeiro título alemão consecutivo, o único troféu ainda acessível.

Segundo o técnico Thomas Tuchel, os jogadores do gigante de Munique vão fazer um primeiro "teste de personalidade" diante de um time que vive uma boa fase (é oitavo, com 42 pontos), ajudados por seu reforço de inverno, o francês Ludovic Ajorque (cinco gols e uma assistência).

O Borussia Dortmund tentará no sábado em casa contra o Eintracht Frankfurt (7º, com 42 pontos), fazer esquecer o final catastrófico do jogo fora de casa contra o Stuttgart na semana passada em que cedeu o empate duas vezes (3-3 no placar final depois de abrir 2 a 0 e em seguida 3 a 2 nos acréscimos, com onze jogadores contra dez).

Atrás de Bayern e Borussia, a batalha entre três times - Union Berlin (3º, 52 pontos), Leipzig (4º, 51 pontos) e Freiburg (5º, 50 pontos) continuará no domingo. Os dois primeiros viajam para enfrentar Borussia Mönchengladbach e Leverkusen, respectivamente. Já o Freiburg vai receber o penúltimo Schalke.

--- Programação da 29ª rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Augsburg - Stuttgart

- Sábado:

(10h30) Bochum - Wolfsburg

Hoffenheim - Colônia

Mainz - Bayern de Munique

Hertha Berlim - Werder Bremen

(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Schalke 04

(12h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig

(14h30) B. Moenchengladbach - 1. FC Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 59 28 17 8 3 78 30 48

2. Borussia Dortmund 57 28 18 3 7 62 39 23

3. 1. FC Union Berlin 52 28 15 7 6 43 31 12

4. RB Leipzig 51 28 15 6 7 53 35 18

5. Freiburg 50 28 14 8 6 41 37 4

6. Bayer Leverkusen 44 28 13 5 10 51 41 10

7. Eintracht Frankfurt 42 28 11 9 8 49 41 8

8. Mainz 42 28 11 9 8 46 39 7

9. Wolfsburg 40 28 10 10 8 46 36 10

10. B. Moenchengladbach 36 28 9 9 10 43 45 -2

11. Colônia 32 28 7 11 10 37 46 -9

12. Werder Bremen 32 28 9 5 14 43 54 -11

13. Hoffenheim 29 28 8 5 15 38 47 -9

14. Augsburg 29 28 8 5 15 37 53 -16

15. Bochum 27 28 8 3 17 31 61 -30

16. Stuttgart 24 28 5 9 14 35 50 -15

17. Schalke 04 24 28 5 9 14 26 52 -26

18. Hertha Berlim 22 28 5 7 16 33 55 -22

